Urrutia reivindica los lazos entre Cantabria y Navarra durante la celebración de San Fermín del Hogar Navarro

El Hogar Navarro en Cantabria celebró el pasado lunes la festividad de San Fermín con una jornada de convivencia que volvió a poner de relieve los vínculos históricos y culturales entre Navarra y Cantabria. El programa incluyó un acto religioso y una comida de hermandad en la que participaron socios y simpatizantes de la entidad, en una celebración que se enmarca en los actos que las casas navarras organizan cada año en distintos puntos de España.

La cita sirvió para destacar la labor que desarrolla el Hogar Navarro en la conservación y difusión de las tradiciones navarras entre los residentes en Cantabria, así como su contribución al intercambio cultural con la sociedad cántabra.

Entre las próximas actividades de la entidad figura la segunda edición del Encuentro de Música y Tradiciones, prevista para el próximo 7 de noviembre. El festival reunirá a la Casa de Palencia, la Casa de la Comunidad Valenciana y el Centro Asturiano en una jornada dedicada a la música, el folclore y las tradiciones populares, dando continuidad a la primera edición celebrada el pasado año, en la que participó el Grupo Municipal de Danzas de Tudela.

Al acto asistió la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, quien definió a Cantabria y Navarra como "tierras hermanas" y destacó el papel de los centros regionales como espacios de convivencia y preservación de la identidad cultural. La consejera animó a los navarros residentes en la comunidad a seguir compartiendo sus tradiciones y trasladó el reconocimiento del Gobierno de Cantabria por la labor que desempeña el Hogar Navarro.

Urrutia aprovechó también su intervención para reiterar el compromiso del Ejecutivo autonómico con los centros regionales, recordando que las subvenciones destinadas a estas entidades han aumentado un 41% durante la legislatura y que el nuevo sistema de tramitación permitirá agilizar su concesión y mejorar la financiación de sus actividades.