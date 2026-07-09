Meruelo reunirá a las Casas de Cantabria de todo el mundo en el XII Encuentro de Centros Regionales

El municipio de Meruelo acogerá del 17 al 19 de septiembre el XII Encuentro de las Casas de Cantabria, una cita que reunirá a representantes de los 22 centros regionales repartidos por España y el resto del mundo con el objetivo de fortalecer los vínculos entre la comunidad autónoma y los cántabros residentes fuera de la región.

El anuncio fue realizado por la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, durante una reunión telemática con los responsables de las Casas de Cantabria, en la que también se abordaron las líneas de ayudas impulsadas por el Ejecutivo autonómico y el proceso de renovación de los integrantes de la Comisión Permanente de estas entidades.

Según informó el Gobierno regional, se trata del segundo encuentro por videoconferencia celebrado este año con los centros regionales, una iniciativa con la que el Ejecutivo pretende reforzar el diálogo institucional y mantener una comunicación permanente con la diáspora cántabra.

Durante la reunión, Urrutia destacó la importancia del encuentro que se celebrará en Meruelo como un espacio para fomentar la convivencia entre las distintas casas regionales y preservar los lazos de identidad con Cantabria. En este sentido, subrayó la voluntad del Gobierno de "cuidar el legado y transmitirlo a las nuevas generaciones".

La consejera aprovechó además la reunión para hacer balance de las medidas de apoyo económico destinadas a estas entidades. Recordó que el Ejecutivo adelantó este año el pago de las subvenciones nominativas mediante un decreto de concesión directa, lo que permitió que las ayudas fueran abonadas en abril pese a que los presupuestos autonómicos aún no estaban aprobados.

Asimismo, puso de relieve que la financiación destinada a las Casas de Cantabria ha aumentado un 13,5% desde el inicio de la legislatura, hasta alcanzar este año los 235.409 euros.

A esta cantidad se suman las subvenciones dirigidas a inversiones y mejoras en las sedes sociales de los centros, dotadas con 110.000 euros, un 10% más que en 2023, cuya resolución definitiva se publicará próximamente.

El presupuesto autonómico también contempla una partida extraordinaria de 120.000 euros para acometer obras urgentes de reforma en la Casa de Cantabria en Madrid, una de las principales demandas trasladadas por la entidad.