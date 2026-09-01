Vandalizan varios panteones de asociaciones de emigrantes españoles en el cementerio de La Habana

Imagen de los destrozos en el panteón de la asociación de emigrantes de Ferrol y su comarca en La Habana

Una decena de panteones de asociaciones de españoles en el cementerio de La Habana han sido vandalizados.

Es, por ejemplo, el caso del panteón de la asociación gallega de emigrantes de Ferrol, Neda, Serantes, Narón, San Sadurniño y Moeche, en el que el 90% de los nichos han sido destruidos. Edificado gracias al esfuerzo de muchos emigrantes de la comarca de Ferrol, se inauguró el 10 de agosto de 1952, y se trata de la primera vez que es objeto de destrozos.

Imagen de archivo del panteón de la asociación de emigrantes procedentes de Ferrol y su comarca en el cementerio de La Habana | Felipe Cid

Estas construcciones, además, forman parte del conjunto de la necrópolis Cristóbal Colón de La Habana, declarada monumento nacional por el Consejo Nacional de Monumentos de Cuba en 1987.

Ante lo sucedido, y dada la falta de vigilancia en el cementerio, la colectividad gallega en Cuba pide a la Xunta de Galicia y a la embajada española en La Habana que se involucren y reclamen a las autoridades de la isla más protección para el recinto.