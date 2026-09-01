Vandalizan varios panteones de asociaciones de emigrantes españoles en el cementerio de La Habana
cuba
El 90% de los nichos del panteón de los emigrantes de la comarca de Ferrol han sido destruidos
Una decena de panteones de asociaciones de españoles en el cementerio de La Habana han sido vandalizados.
Es, por ejemplo, el caso del panteón de la asociación gallega de emigrantes de Ferrol, Neda, Serantes, Narón, San Sadurniño y Moeche, en el que el 90% de los nichos han sido destruidos. Edificado gracias al esfuerzo de muchos emigrantes de la comarca de Ferrol, se inauguró el 10 de agosto de 1952, y se trata de la primera vez que es objeto de destrozos.
Estas construcciones, además, forman parte del conjunto de la necrópolis Cristóbal Colón de La Habana, declarada monumento nacional por el Consejo Nacional de Monumentos de Cuba en 1987.
Ante lo sucedido, y dada la falta de vigilancia en el cementerio, la colectividad gallega en Cuba pide a la Xunta de Galicia y a la embajada española en La Habana que se involucren y reclamen a las autoridades de la isla más protección para el recinto.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
FIESTA PATRONAL
Festas do Portal de Ribadavia
FESTIVA
V Festival Celta de San Amaro