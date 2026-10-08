La vicelehendakari lleva el apoyo del Gobierno Vasco a la diáspora y a la Euskal Selekzioa en Argentina y Uruguay

La vicelehendakari y consejera de Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, viajará entre este jueves y el 18 de octubre a Argentina y Uruguay para reforzar los vínculos del Gobierno Vasco con la diáspora vasca y acompañar a la Euskal Selekzioa en distintos actos deportivos y culturales.

Bengoetxea, que estará acompañada por el secretario de Acción Exterior, Ander Caballero, desarrollará buena parte de su agenda en Argentina, coincidiendo con la celebración de la Semana Nacional Vasca, uno de los principales encuentros de la colectividad vasca en el país. En esta ocasión, las actividades centrales tendrán lugar en Villa María, en la provincia de Córdoba.

El viaje tiene como uno de sus principales objetivos reconocer el trabajo que desarrollan desde hace décadas las euskal etxeak y las comunidades vascas de Argentina para mantener y transmitir la lengua, la cultura y la identidad vascas entre generaciones.

Durante su estancia en Córdoba, la vicelehendakari mantendrá además un encuentro con el gobernador provincial, Martín Llaryora, y visitará la Legislatura de Córdoba para explorar posibles vías de colaboración entre Euskadi y la provincia argentina.

Euskadi y la diáspora

La Semana Nacional Vasca servirá también de escenario para diferentes actividades culturales. Bengoetxea participará en la presentación de varios libros en euskera y ofrecerá una conferencia sobre la situación política de Euskadi coincidiendo con el 90º aniversario del Gobierno Vasco encabezado por José Antonio Aguirre.

La figura de Aguirre tendrá un protagonismo especial durante esta visita, debido a los vínculos históricos que mantuvo con Argentina y a las visitas que realizó al país durante su etapa política.

La agenda continuará en Buenos Aires, donde Bengoetxea participará en la inauguración del Mundial de Pelota Vasca, en un momento especialmente relevante para la representación deportiva de Euskadi en el ámbito internacional.

La vicelehendakari presidirá además el 13 de octubre una recepción oficial a la Euskal Selekzioa en el centro vasco Laurak Bat de Buenos Aires, en apoyo a los deportistas que representan a Euskadi.

El reconocimiento formal de la selección vasca por parte de la Federación Internacional de Pelota Vasca ha abierto una nueva etapa para la presencia internacional de los combinados deportivos vascos.

Encuentros institucionales en Buenos Aires

La agenda institucional incluirá también reuniones con responsables del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bengoetxea se reunirá con la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, y con el ministro de Movilidad, Pablo Bereciartua.

Los encuentros permitirán abordar cuestiones relacionadas con la cultura, las políticas públicas y la gestión urbana, además de estudiar posibles vías de cooperación entre las administraciones vasca y porteña.

La visita concluirá en Uruguay, donde la vicelehendakari participará en la reapertura del Frontón Real de San Carlos, en Colonia del Sacramento, y asistirá a varios encuentros de la Euskal Selekzioa.

El viaje pretende reforzar así una relación que trasciende las instituciones y que tiene en la comunidad vasca del Cono Sur uno de sus principales puntos de apoyo. Argentina y Uruguay mantienen una importante red de centros vascos, espacios que durante generaciones han servido para preservar el euskera, las tradiciones y la identidad vasca lejos de Euskadi.

La visita de Bengoetxea combinará, de este modo, diáspora, cultura, lengua, deporte y relaciones institucionales, con la Euskal Selekzioa como uno de los símbolos de una presencia vasca que busca proyectarse también más allá de sus fronteras.