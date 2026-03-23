La vicepresidenta del Principado reconoce en Montevideo la labor histórica de la Casa de Asturias del Uruguay

La vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha entregado en Montevideo el diploma de reconocimiento de asturianía al Centro Asturiano–Casa de Asturias del Uruguay, en el marco de su visita institucional al Cono Sur como responsable de las políticas de Emigración y Retorno.

El reconocimiento tuvo lugar durante la celebración del Día del Bollo, uno de los eventos más representativos de la colectividad asturiana en el país. En la jornada participaron miembros de la directiva del centro, encabezada por su presidente, Francisco Llana, así como autoridades como el embajador de España en Uruguay, Javier Salido; el cónsul general, Juan Carlos Gafo; la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso; y el director general de Emigración en funciones, Marcos Niño.

Durante su intervención, Llamedo destacó la trayectoria del centro, fundado en 1910, y subrayó que el reconocimiento distingue “una historia de compromiso, comunidad y fidelidad a Asturias” mantenida durante más de un siglo. La vicepresidenta definió el galardón como “una expresión de gratitud” hacia una institución que ha sabido preservar la identidad asturiana en el exterior.

La jornada reunió a numerosas familias en un ambiente de convivencia que refleja la vitalidad del centro, considerado un referente en la difusión cultural y social de Asturias en Uruguay. “La asturianía no es solo memoria; es también presente, convivencia y comunidad”, afirmó Llamedo, quien puso en valor el papel de estos espacios como transmisores de tradiciones y sentimiento de pertenencia.

Refuerzo de las políticas de emigración

La vicepresidenta recordó que el Ejecutivo autonómico ha incrementado este año un 24,5% las ayudas destinadas a centros y casas regionales, alcanzando los 548.000 euros, dentro de un presupuesto global de 3,41 millones para políticas de emigración y retorno.

Asimismo, trasladó su reconocimiento a la comunidad asturiana en Uruguay, formada por unas 4.200 personas —de las cuales 359 han nacido en Asturias—, agradeciendo su labor por mantener vivo el vínculo con la región.

En el marco de la visita, Llamedo también mantuvo un encuentro con beneficiarios de ayudas sociales, que en 2025 alcanzaron casi 16.000 euros y llegaron a 17 emigrantes residentes en el país.

La delegación asturiana concluía ayer su agenda institucional en Uruguay con un encuentro con el embajador Javier Salido.