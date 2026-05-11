Vitoria celebró con gran éxito la tercera Festa do Albariño organizada por el Centro Gallego

La ciudad de Vitoria acogió este sábado la tercera edición de la Festa do Albariño en el Centro Galego de la capital alavesa, un evento impulsado por el propio Centro Galego de Vitoria con la colaboración del Concello de Cambados y la Mancomunidad do Salnés. La cita se consolida así como una importante acción de promoción de los vinos de las Rías Baixas fuera de Galicia.

La presidenta del Centro Galego de Vitoria, Mónica Calvo, agradeció la gran afluencia de público y el ambiente participativo registrado desde primeras horas de la jornada.

Por su parte, el delegado de Turismo de la Mancomunidad do Salnés, José Manuel Aspérez, calificó la celebración como “un éxito total y rotundo”, y añadió que el albariño representa la identidad de los nueve municipios de la comarca. Además, puso en valor la campaña de promoción realizada previamente en medios locales y la elevada asistencia, que superó todas las previsiones iniciales.

El concejal de Enoturismo de Cambados, José Ramón Abal, aseguró que el Centro Galego estuvo “lleno durante toda la jornada” y señaló que la demanda podría incluso agotar las existencias de vino disponibles. Asimismo, confirmó que ya están previstos dos autobuses con visitantes procedentes de Vitoria para viajar próximamente a Cambados, fruto del impacto turístico generado por el evento.

La Festa do Albariño reúne a veinte bodegas y 27 marcas de vino albariño, convirtiéndose en un escaparate estratégico para el enoturismo gallego. La programación continuará también este domingo hasta media tarde, reforzando la imagen de las Rías Baixas como uno de los principales destinos enogastronómicos de España.