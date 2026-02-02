Las votaciones en el exterior para las elecciones en Aragón concluyen este miércoles

Desde este 31 de enero y hasta el próximo 5 de febrero de 2026, los aragoneses residentes en el exterior ya pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones a las Cortes de Aragón, que se celebrarán el 8 de febrero. Un proceso, que se desarrolla en consulados y oficinas habilitadas, y que pese a las mejoras introducidas en los últimos años, sigue siendo complejo y con una participación muy reducida.

Votar, lo que se dice votar desde el extranjero, pueden hacerlo tantos los residentes permanentes inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) como las personas que se encuentran temporalmente fuera de España y figuran como no residentes (voto ERTA).

Y aunque las cosas han mejorado tras la supresión del voto rogado, el procedimiento de voto exterior continúa siendo largo y complejo. Los electores reciben por correo la documentación electoral enviada por la Oficina del Censo Electoral y pueden optar por remitir su voto por correo postal o depositarlo personalmente en urna en su consulado, entre el 31 de enero y el 5 de febrero, dentro de los horarios establecidos. También existe la posibilidad de descargar las papeletas por vía telemática, una opción pensada para paliar retrasos en los envíos postales, habituales en procesos anteriores.

A pesar de estas mejoras en la comunicación y en la información disponible —con guías detalladas, atención presencial y medios informáticos en los consulados—, el voto exterior sigue siendo percibido como un proceso farragoso. La necesidad de cumplir plazos estrictos, acudir físicamente a oficinas consulares o depender de servicios postales internacionales continúa desincentivando la participación.

Los datos de elecciones anteriores reflejan esta realidad. En los últimos comicios autonómicos y generales, la participación del electorado CERA se situó en niveles muy bajos, en muchos casos por debajo del 10 %, una cifra que contrasta de forma notable con la registrada dentro del territorio español. Aragón no ha sido una excepción a esta tendencia.

Con este nuevo proceso electoral ya en marcha, las instituciones confían en que la eliminación del ruego del voto, la ampliación de plazos y una mayor información ayuden a incrementar la participación. Sin embargo, desde la colectividad aragonesa en el exterior se sigue reclamando una simplificación real del sistema, que garantice que el derecho al voto pueda ejercerse en igualdad de condiciones, con independencia del país de residencia.