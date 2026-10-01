Xabier Martí deja la Subsecretaría de Exteriores para ser embajador de España en Filipinas

El Consejo de Ministros aprobaba el pasado lunes el nombramiento de Xabier Martí Martí como nuevo embajador de España en Filipinas, en sustitución de su actual responsabilidad como subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, cargo que ocupaba desde agosto de 2024.

El hasta ahora subsecretario de Asuntos Exteriores ocupa, además, la segunda vicepresidencia del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), por lo que el relevo supone también un cambio en la composición de la dirección del principal órgano consultivo de la ciudadanía española residente fuera del país.

Martí, nuevo embajador en Filipinas

Xabier Martí Martí, es catalán, nació en Ulldecona (Tarragona) en 1980 e ingresó en la Carrera Diplomática en 2006. Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Estudios de Asia Oriental por la Universitat Oberta de Catalunya.

Antes de asumir la Subsecretaría de Asuntos Exteriores en agosto de 2024, ocupó distintos puestos de responsabilidad en el Ministerio. Entre ellos, fue director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares entre 2022 y 2024 y director general para Iberoamérica y el Caribe entre 2021 y 2022.También dirigió los gabinetes de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional y de la subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Su experiencia en el exterior incluye los puestos de segunda jefatura de la Embajada de España en Kenia y representante permanente adjunto ante ONU-Hábitat, así como los de cónsul adjunto en los Consulados Generales de España en São Paulo y Lima.

Sergio Cuesta, nuevo subsecretario

En cuanto a Sergio Cuesta, que se incorpora como nuevo subsecretario de Exteriores, es diplomático de carrera desde 2008 y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, Cuesta es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga. Completó su formación con un máster en Estudios Político-Administrativos de la Unión Europea en el Colegio de Europa de Brujas y otro en Estudios de Asia Oriental, con especialización en China, por la Universitat Oberta de Catalunya.

Su trayectoria profesional combina responsabilidades en la Administración General del Estado con distintos destinos en el exterior. Trabajó en la Secretaría de Estado para la Unión Europea durante la preparación de la Presidencia española de 2010 y desempeñó funciones de asesoramiento parlamentario e internacional en los Ministerios de Vivienda y de la Presidencia.En el exterior, estuvo destinado en las Embajadas de España en Luxemburgo, Haití y Líbano.

Finalmente, entre 2018 y 2021 ejerció como subdirector general de Unión Europea en el Gabinete del Presidente del Gobierno. En agosto de 2021 fue nombrado embajador de España en Haití y, desde diciembre de 2023, ocupaba la dirección del Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.