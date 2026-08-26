La Xunta aborda la situación de la comunidad gallega en Reino Unido

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo un encuentro con Jesús Ledo, referente de la comunidad gallega residente en Londres, para analizar la situación actual de la colectividad gallega en Reino Unido, así como sus principales inquietudes y necesidades.

Durante la reunión, Miranda destacó la importancia de mantener un contacto directo con los gallegos residentes en el exterior para conocer de primera mano su realidad y las cuestiones que afectan a la comunidad.

El encuentro permitió abordar también el papel que desempeña la colectividad gallega en la difusión de la cultura, las tradiciones y la identidad de Galicia en Reino Unido. En este sentido, el secretario xeral puso en valor la labor de personas como Jesús Ledo, que contribuyen a mantener presente la cultura gallega entre los residentes en Londres y entre las nuevas generaciones.

Miranda señaló asimismo el compromiso de la Xunta de Galicia con los gallegos residentes en Reino Unido y con el apoyo a las iniciativas destinadas a conservar y transmitir el patrimonio cultural y el sentimiento de pertenencia a Galicia fuera de la comunidad.

La reunión se enmarca en la atención que la Secretaría Xeral da Emigración presta a las comunidades gallegas asentadas en el exterior, con especial interés en conocer su evolución, sus necesidades y los proyectos que desarrollan para mantener viva la presencia de Galicia fuera de sus fronteras.