La Xunta abre la décima convocatoria de las becas BEME para impulsar el retorno de 250 jóvenes gallegos del exterior

La Secretaría Xeral da Emigración, dependiente de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, ha publicado el listado definitivo de los 250 jóvenes gallegos residentes en el exterior que cursarán el próximo curso un máster en las universidades gallegas de Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña gracias a las Becas de Excelencia Juventud Exterior (BEME), que alcanzan este año su décima edición

El programa tiene como objetivo favorecer el retorno de la juventud gallega residente en el exterior, facilitando su acceso a estudios de posgrado en Galicia y reforzando los vínculos con la comunidad de origen

De los 250 beneficiarios, la mayor parte procede de América Latina, con Argentina a la cabeza con 94 estudiantes, seguida de Brasil, con 37, Cuba, con 31, Uruguay y Venezuela, con 26 cada uno, y México, con nueve, mientras que el resto procede de países como Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, Panamá y República Dominicana

Otros 16 beneficiarios proceden de distintos países europeos, entre ellos Alemania, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, mientras que un estudiante procede de Nueva Zelanda

En cuanto a la distribución por universidades, 111 estudiantes realizarán sus másteres en la Universidad de Vigo, 95 lo harán en la Universidad de Santiago de Compostela y otros 43 cursarán sus estudios en la Universidad de A Coruña

Las becas BEME cuentan con una dotación económica de entre 8.000 y 12.500 euros, en función de la procedencia geográfica de cada beneficiario y del número de créditos que deba cursar, y están destinadas a cubrir gastos de matrícula, desplazamiento, alojamiento y mantenimiento durante el periodo académico en Galicia

Estas ayudas forman parte de la Estrategia Galicia Retorna, que reúne más de un centenar de medidas destinadas a facilitar el regreso y la integración de las personas retornadas, entre ellas las cinco oficinas físicas de atención al retorno existentes en Galicia, una oficina móvil que recorre el rural gallego y el acompañamiento previo al regreso que se ofrece a través de las delegaciones en el exterior y los centros gallegos

Durante el curso 2025-2026 otros 250 jóvenes accedieron a estas becas para cursar más de 90 másteres diferentes en las tres universidades públicas gallegas

Con la convocatoria correspondiente al próximo curso, el programa supera los 2.000 jóvenes beneficiarios desde su puesta en marcha en 2017, procedentes de más de 40 países, consolidándose como una de las principales iniciativas de la Xunta para favorecer el retorno de la juventud gallega del exterior

Los datos de seguimiento del programa apuntan además a que cerca del 80 por ciento de los becarios, con una edad media de 29 años, decide permanecer en Galicia después de finalizar sus estudios, mientras que más del 60 por ciento encuentra empleo y el 90 por ciento asegura que recomendaría la experiencia