La Xunta ratifica su apoyo al Galicia Esporte Clube de Salvador de Bahía

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha reafirmado el compromiso de la Xunta de Galicia con el trabajo que desarrolla el Galicia Esporte Clube de Salvador de Bahía para mantener y difundir la identidad gallega en Brasil.

Miranda mantuvo un encuentro con el presidente de la entidad, Alfonso Brandão, durante el que ambos analizaron nuevas vías de colaboración para continuar fortaleciendo los vínculos entre Galicia y Brasil a través de la cultura, el deporte y la comunidad gallega asentada en el país.

Durante la reunión, el secretario xeral destacó la importancia de esta entidad, fundada por emigrantes gallegos en 1933, como uno de los referentes de la galleguidad en Brasil y como muestra del legado dejado por la emigración gallega al otro lado del Atlántico.

Miranda puso en valor especialmente el trabajo que desarrolla la actual directiva para mantener viva la cultura y las tradiciones gallegas entre las nuevas generaciones de descendientes de emigrantes.

El responsable de Emigración agradeció la labor de la entidad y reiteró el apoyo del Gobierno gallego a aquellas iniciativas que permitan reforzar la presencia de Galicia en este espacio de la diáspora y mantener los lazos entre la comunidad gallega de Brasil y su tierra de origen.

El encuentro sirvió además para abordar nuevas posibilidades de colaboración entre la Xunta y el Galicia Esporte Clube, con el objetivo de seguir impulsando actividades vinculadas a la cultura, el deporte y la participación de la colectividad gallega.

Para la Xunta, el papel de entidades como el Galicia Esporte Clube resulta fundamental para preservar la identidad gallega fuera de Galicia y transmitir ese legado a las nuevas generaciones, manteniendo activos los vínculos sociales y culturales entre la comunidad gallega y Brasil.