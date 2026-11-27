La Xunta de Galicia abrirá dos oficinas comerciales, una en Brasil y otra en Argentina, para facilitar la entrada de las empresas gallegas en estos mercados y apoyar a las que ya operan en ellos. Las nuevas sedes se sumarán a las seis que el Igape tiene en el extranjero.

La apertura forma parte de la nueva estrategia de internacionalización de la Xunta, dotada con más de 160 millones de euros hasta 2028. El plan sitúa al Mercosur y a China entre los mercados prioritarios y fija como objetivo alcanzar los 32.000 millones de euros en exportaciones en 2028.

Dos nuevas oficinas para reforzar la presencia en Sudamérica

La Xunta destinará 2,86 millones de euros a reforzar la red exterior del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Con las incorporaciones de Brasil y Argentina, la red pasará de seis a ocho oficinas. Las actuales operan en Estados Unidos, México, Marruecos, China, Japón y Emiratos Árabes Unidos.

Las nuevas sedes ayudarán a las empresas gallegas a identificar oportunidades comerciales y facilitarán su implantación en ambos países. También contribuirán a atraer inversiones hacia Galicia. La estrategia prevé estrechar la colaboración con las asociaciones de empresarios gallegos en el exterior, antiguos becarios y directivos con experiencia internacional para aprovechar su conocimiento de los mercados y sus contactos.

La apertura de las dos oficinas irá acompañada de un programa específico para el Mercosur. «Galicia Conecta Mercosur», dotado con 28,4 millones de euros, busca facilitar el acceso de las empresas gallegas a los mercados del bloque. La Xunta pondrá en marcha un programa similar para China, con 28,35 millones.

La apertura y consolidación de mercados concentra la mayor partida de la estrategia, con 139,4 millones de euros. Este eje incluye ayudas para asistir a ferias y misiones comerciales y para financiar proyectos de implantación en el extranjero. El programa «Galicia Implantación Exterior» contará con 50,4 millones, mientras que «Galicia Conecta País-Sector» dispondrá de 32,3 millones para adaptar las actuaciones a los sectores estratégicos de la economía gallega.

Galicia busca ampliar su base exportadora

La nueva estrategia, cuyo presupuesto aumenta un 54% respecto al periodo 2021-2025, parte de unas exportaciones superiores a los 30.900 millones de euros en 2025. Galicia fue la quinta comunidad autónoma por volumen de ventas al exterior y sus exportaciones han crecido más de un 60% en la última década.

Cerca de 3.000 empresas gallegas exportan de forma habitual, según el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La automoción y el textil concentran más de la mitad de las ventas internacionales de la comunidad. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, explicó que el objetivo es que más empresas vendan en el exterior, mantengan esa actividad en el tiempo y accedan a nuevos mercados.

Además de alcanzar los 32.000 millones de euros en exportaciones en 2028, la Xunta se propone aumentar un 20% el número de empresas exportadoras habituales y elevar un 50% las ventas a los mercados estratégicos de Asia, Mercosur y Norteamérica.

Apoyo a la digitalización y al talento internacional

La estrategia reserva 11,45 millones de euros para la internacionalización de la innovación. De esa partida, 8,28 millones financiarán el programa «Internacionalización Digital», dos millones se destinarán a apoyar la expansión de empresas emergentes y 1,17 millones a la «Aceleradora Galicia Internacional». La Xunta aspira a aumentar un 20% el número de empresas beneficiarias de los programas de internacionalización digital.

Otros 6,67 millones se dedicarán a mejorar el acceso a la información y fomentar la internacionalización. Dentro de este apartado, «Galicia Talento Internacional» contará con 5,33 millones para formar e incorporar a profesionales especializados en comercio exterior. El plan prevé también crear un Centro de Inteligencia de Mercados que utilizará el análisis de datos y la inteligencia artificial para detectar oportunidades de negocio.

La estrategia se completa con un Plan de Atracción de Inversiones dotado con un millón de euros. La Xunta aspira a captar 600 millones de euros de inversión extranjera hasta 2028.