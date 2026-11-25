Rueda en el centro de la imagen durante el consello de la Xunta

La Xunta de Galicia ha ampliado a más de un millón de euros los recursos destinados a atender a los gallegos residentes en Venezuela afectados por los tterremotos registrados el pasado 24 de junio. El incremento económico fue recogido en un informe analizado el pasado lunes por el Consello de la Xunta y combina ayudas extraordinarias para las familias damnificadas, prestaciones de emergencia social y nuevas aportaciones a las entidades gallegas que trabajan en el país.

El objetivo es dar respuesta a las necesidades de la colectividad gallega afectada por los seísmos, que provocaron daños importantes en numerosas viviendas, algunas de ellas gravemente deterioradas o destruidas. Según los datos presentados por el Ejecutivo autonómico, las actuaciones puestas en marcha permiten atender a más de 200 familias.

Las ayudas extraordinarias alcanzan los 780.000 euros

La principal partida corresponde a las ayudas extraordinarias habilitadas específicamente para paliar las consecuencias de los terremotos. La Xunta ha decidido incrementar su presupuesto en 280.000 euros, pasando de los 500.000 euros inicialmente previstos a un total de 780.000 euros.

La ampliación de crédito se publicará este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y permitirá atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.Estas aportaciones están destinadas a gallegos afectados por los terremotos que hayan sufrido la pérdida temporal o definitiva de las condiciones de habitabilidad de su residencia habitual.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 1 de diciembre de 2026, por lo que las personas que todavía no hayan realizado los trámites podrán acogerse a la convocatoria dentro del periodo establecido.

Más de 24.000 euros para situaciones de emergencia social

El dispositivo de apoyo incluye también prestaciones de emergencia social por un importe aproximado de 24.300 euros.Se trata de ayudas económicas de pago único dirigidas a personas emigrantes de nacionalidad española y origen gallego residentes en América con escasos recursos económicos, así como a sus descendientes.

Estas prestaciones permiten hacer frente a situaciones de necesidad derivadas de circunstancias extraordinarias sobrevenidas durante los últimos doce meses, ofreciendo una respuesta económica a quienes atraviesan dificultades que requieren atención inmediata.

Refuerzo de 200.000 euros a las entidades gallegas en Venezuela

La Xunta completa este paquete de medidas con un refuerzo de 200.000 euros destinado a apoyar la actividad de las entidades gallegas que trabajan en Venezuela y que participan en la atención sociosanitaria de la colectividad.

La colaboración se articula mediante adendas a los convenios suscritos con tres organizaciones: la Fundación Apoyo a la Ciudadanía Española en Venezuela (Facev), la Fundación Hijos de Ourense (Fundaourense) de Venezuela y la Hermandad Gallega de Venezuela.En el caso de esta última entidad, el Gobierno gallego ha formalizado además una colaboración específica para contribuir a reparar los daños estructurales ocasionados por los terremotos del 24 de junio en su sede.

Estas organizaciones desempeñan un papel relevante en la atención a los gallegos residentes en Venezuela, especialmente entre quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y necesitan apoyo social, asistencial o sanitario.