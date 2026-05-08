La Xunta celebrará en Río de Janeiro el XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas

La Xunta de Galicia celebrará los próximos 11 y 12 de noviembre en Río de Janeiro el XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas, el principal órgano de representación de la colectividad gallega residente fuera de la Comunidad autónoma.

El anuncio fue realizado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, durante la reunión telemática de la Comisión Delegada del Consello, en la que también participó la subdirectora de Relaciones con las Comunidades Gallegas, Isabel Martínez Pellicer.

El encuentro reunirá a más de un centenar de representantes de entidades gallegas repartidas por todo el mundo con el objetivo de analizar la situación actual de la emigración gallega, las necesidades de la colectividad exterior y el papel de la Xunta en el apoyo a los centros gallegos para la promoción de la cultura y la lengua gallegas.

La cita, que se celebra cada tres años desde hace más de tres décadas, ha tenido anteriormente como sedes Galicia, Cuba, Argentina y Uruguay, consolidándose como uno de los principales foros de diálogo entre las instituciones gallegas y la diáspora.

Durante la reunión, Rodríguez Miranda trasladó además la memoria de actividades desarrolladas por la Secretaría Xeral da Emigración durante el último año y reafirmó el compromiso del Gobierno gallego con el mantenimiento de los programas de apoyo a las comunidades gallegas del exterior. Entre ellos destacan iniciativas destinadas a facilitar el contacto con Galicia y fomentar el reencuentro familiar, como Escuelas Abiertas, Conecta o Reencontros.

El secretario xeral explicó que la Xunta continuará respaldando el funcionamiento cotidiano de las entidades gallegas, así como sus actividades culturales, la mejora de infraestructuras y la adquisición de equipamientos para garantizar la continuidad de estos centros históricos repartidos por distintos países.

El Consello de Comunidades Galegas es el órgano permanente de representación de la colectividad gallega en el exterior y ejerce funciones consultivas ante la Administración autonómica en materia de emigración y galleguidad. Está integrado por doce entidades electas —cuatro de otras comunidades autónomas españolas, cuatro de Europa y cuatro de América y del resto del mundo— además de un miembro nato, la Hermandad Gallega de Venezuela, por contar con más de 20.000 asociados.