La Xunta pone en valor el papel de la Asociación de Empresarios Gallegos de Uruguay en la creación de redes de apoyo

El secretario xeral de Empleo y Relaciones Laborales, Pablo Fernández, recibió en Santiago de Compostela a una delegación de la Asociación de Empresarios Galegos do Uruguai, en un encuentro celebrado en la sede de la Secretaría Xeral da Emigración.

Durante la reunión, Fernández agradeció el compromiso de la entidad con la captación de inversiones y talento, subrayando su papel clave en el fortalecimiento de los vínculos económicos entre Galicia y Uruguay.

El responsable autonómico puso en valor la labor de la AEGU como generadora de redes de apoyo para profesionales y emprendedores, tanto dentro como fuera del país. En este sentido, destacó que estas iniciativas contribuyen a impulsar oportunidades de negocio, facilitar la colaboración empresarial y reforzar la proyección internacional de Galicia.

En el marco de la visita, los integrantes de la delegación tuvieron la oportunidad de conocer distintos negocios establecidos en la capital gallega, lo que permitió intercambiar experiencias y explorar posibles vías de cooperación.

Fernández incidió en la importancia de seguir estrechando la colaboración con la asociación, considerándola un agente estratégico para favorecer el retorno del talento, atraer inversiones y consolidar relaciones económicas sólidas entre ambas orillas del Atlántico.