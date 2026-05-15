La Xunta defiende ante el BNG sus políticas para promover el gallego en la emigración con cursos online, talleres y programas culturales

La Xunta ha defendido sus políticas de promoción de la lengua y la cultura gallegas entre la emigración en una respuesta parlamentaria remitida a la diputada del BNG Iria Taibo, quien había reclamado al Ejecutivo autonómico explicaciones sobre las medidas dirigidas a facilitar el aprendizaje del gallego y garantizar los derechos lingüísticos de los residentes en el exterior.

En su iniciativa, la parlamentaria nacionalista denunciaba, entre otras cuestiones, que los consulados no permiten realizar trámites en gallego, algo que, a su juicio, supone "una vulneración de sus derechos lingüísticos" reconocidos en la Ley de Normalización Lingüística.

Frente a ello, el Gobierno presidido por Alfonso Rueda sostiene que desarrolla, en colaboración con las entidades gallegas del exterior, distintas iniciativas destinadas a promover el uso del idioma y mantener el vínculo cultural con Galicia entre las comunidades emigrantes.

La Xunta asegura además que no solo permite que los centros gallegos del exterior presenten documentación en gallego, sino que incentiva su utilización mediante una mayor puntuación en las convocatorias públicas para aquellos proyectos redactados en esta lengua.

Entre los programas destacados figura Aula Galicia Aberta, impulsado por la Secretaría Xeral da Emigración, dirigida por Antonio Rodríguez Miranda. Esta iniciativa desarrolla actividades y seminarios dirigidos a difundir la lengua y la cultura gallegas a través de internet.

Dentro de este programa se incluyen clases online de lengua y cultura gallega dirigidas tanto a personas con conocimientos previos como a quienes desean iniciarse en el idioma. Según los datos facilitados por la Xunta, la iniciativa alcanzó 1,3 millones de visualizaciones durante el último año.

La respuesta remitida al Parlamento también pone el foco en Escolas Abertas, un programa destinado a la formación del profesorado que imparte actividades en los centros gallegos repartidos por distintos países.

Los cursos previstos para este verano contemplan talleres de especialización en áreas como dirección de entidades, gaita, baile tradicional, percusión, canto popular, confección de traje tradicional gallego y cocina gallega. Según la Xunta, en 2025 participaron 44 docentes pertenecientes a entidades gallegas del exterior que atienden a más de 5.000 alumnos.

El Ejecutivo autonómico también reivindica otras acciones culturales impulsadas en la diáspora, como el Ciclo Mestre Mateo o la celebración del Día das Letras Galegas, que incluye el envío de materiales divulgativos y libros del autor homenajeado cada 17 de mayo.

En este sentido, la Xunta destaca que durante 2025 un total de 85 centros gallegos de todo el mundo organizaron actividades vinculadas al Días das Letras Galegas , con el objetivo de fomentar la difusión de la literatura y la identidad cultural gallega fuera de la comunidad autónoma.