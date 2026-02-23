La Xunta facilita entradas a la diáspora para la gira de Luar na Lubre por el hemisferio sur

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, anima a los gallegos del exterior a solicitar en sus centros gallegos las invitaciones para los conciertos que Luar na Lubre ofrecerá del 5 al 14 de marzo en varias ciudades de Uruguay, Argentina y Chile, con plazas limitadas y preferencia para la colectividad gallega.

La Xunta de Galicia ha recordado a la comunidad gallega en el exterior que puede conseguir entradas para los conciertos de Luar na Lubre a través de sus centros gallegos, con motivo de la gira que el grupo realizará por el hemisferio sur entre el 5 y el 14 de marzo.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, anunció a través de un vídeo que esta gira está dirigida especialmente a los gallegos y gallegas residentes en Montevideo, Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santiago de Chile.

Rodríguez Miranda destacó que se trata de “una oportunidad única” para que la diáspora pueda disfrutar en directo de una de las formaciones más representativas del panorama folk gallego actual, reforzando así los lazos culturales entre Galicia y sus comunidades en el exterior.

Las gallegas y gallegos tendrán preferencia para asistir a los conciertos, aunque las plazas son limitadas. Por ello, desde la Secretaría Xeral da Emigración se anima a las personas interesadas a dirigirse cuanto antes a su centro gallego de referencia para solicitar la correspondiente invitación antes de que se agoten las entradas.

