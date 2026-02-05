La Xunta acompañará la gira internacional del 40º aniversario de Luar na Lubre por el Cono Sur

La Xunta de Galicia colaborará con el grupo Luar na Lubre en la gira internacional que realizará el próximo mes de marzo por Argentina, Uruguay y Chile con motivo de su 40º aniversario, con el objetivo de acercar su música a la comunidad gallega del exterior y reforzar los vínculos culturales con la diáspora.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participó en Santiago en la presentación de la agenda de actuaciones previstas, junto al fundador de la formación, Bieito Romero. Durante el acto, González puso en valor la trayectoria de Luar na Lubre y destacó que esta gira supone “una oportunidad relevante para fortalecer los lazos con la diáspora, conectar con nuevos públicos y consolidar la imagen de Galicia como una tierra referente”.

La colaboración de la Xunta se articula en dos líneas principales. Por un lado, se impulsará que los conciertos del grupo lleguen a las comunidades gallegas asentadas en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Montevideo y Santiago de Chile, ciudades que cuentan con una importante presencia de colectividades gallegas y en las que están previstos un total de seis conciertos. Por otro, se organizarán actividades culturales complementarias en los centros gallegos, como masterclass y encuentros con los miembros de la banda, con el fin de reforzar el papel de estas entidades como espacios de encuentro y difusión de la identidad gallega en el exterior.

El conselleiro subrayó que la música sigue siendo una de las mejores embajadoras de la cultura gallega y recordó la buena acogida que tuvieron los conciertos de Luz Casal y Baiuca celebrados el pasado año en Buenos Aires, en el marco de la iniciativa "Saborea Galicia Calidade". En este sentido, señaló que iniciativas como esta contribuyen a proyectar una Galicia moderna, creativa y orgullosa de sus raíces, al tiempo que fortalecen el vínculo emocional y cultural de la diáspora con su tierra de origen.

La gira de Luar na Lubre comenzará el 5 de marzo en Montevideo, en el Teatro El Galpón, continuará el 7 de marzo en Santiago de Chile, en el Centro Cultural Ceina, y se completará con cuatro actuaciones en Argentina: los días 10 y 12 de marzo en Buenos Aires, en la Sala La Trastienda; el 13 de marzo en Rosario, en el Teatro Lavardén; y el 14 de marzo en Córdoba, en el Teatro Real.

Con esta colaboración, la Xunta de Galicia reafirma su compromiso con la promoción de la cultura gallega y con el fortalecimiento de las relaciones con la comunidad gallega en el exterior.