Cómo pasar el verano en Galicia participando en un programa de voluntariado juvenil

La Xunta de Galicia convoca una nueva edición del programa Conecta con el Voluntariado en Galicia, que en 2026 pone a disposición de la juventud un total de 50 plazas en actividades de carácter ambiental y cultural dirigidas tanto a la diáspora como a residentes en la comunidad.

La convocatoria, publicada en el Diario Oficial de Galicia el pasado 2 de abril, se dirige a jóvenes de entre 21 y 30 años. Del total de plazas, 40 están reservadas para jóvenes gallegos que viven en el exterior, mientras que las 10 restantes corresponden a residentes en Galicia. Esta distribución busca reunir en un mismo programa a participantes con trayectorias y lugares de residencia distintos, que compartirán durante varias semanas actividades y espacios.

El programa se organiza en dos campos de voluntariado diferenciados. El primero, de carácter ambiental, contará con 20 plazas y se desarrollará entre el 23 de julio y el 3 de agosto en la Ría de Arousa. Durante este periodo, las personas participantes llevarán a cabo trabajos de adecuación y conservación del entorno marino y costero, centrados en la mejora de espacios naturales y en la sensibilización sobre su protección.

El segundo campo, orientado al ámbito cultural, también dispondrá de 20 plazas y tendrá lugar entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre en el Castro de Viladonga, situado en el municipio de Castro de Rei. En este caso, las tareas estarán vinculadas al trabajo arqueológico, incluyendo la colaboración en labores de excavación, limpieza, registro y conservación del yacimiento, así como el apoyo a los equipos técnicos que trabajan en este espacio patrimonial.

Además de las actividades específicas de cada campo, el programa incluye propuestas de carácter formativo y de convivencia, con el objetivo de complementar la experiencia de voluntariado. Las personas participantes compartirán alojamiento y manutención durante su estancia, lo que facilita la interacción continuada entre jóvenes procedentes de distintos países y de diferentes puntos de Galicia.

La Xunta de Galicia asume los principales costes del programa, entre ellos los desplazamientos —incluidos los vuelos en el caso de la juventud del exterior—, así como el alojamiento y la manutención durante el desarrollo de las actividades.

Entre los requisitos se encuentra tener nacionalidad española, haber nacido en Galicia o ser descendiente de personas emigrantes gallegas y mantener vinculación con un ayuntamiento gallego a través del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), con la antigüedad mínima exigida desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

El programa plantea una estancia temporal en Galicia en la que se combinan trabajo voluntario, formación práctica y convivencia, en dos entornos distintos: el litoral de la Ría de Arousa y el entorno arqueológico del Castro de Viladonga.