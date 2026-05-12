La Xunta pone en valor la labor de la Casa de Galicia de Curitiba en la difusión de la cultura gallega

Miranda durante la reunión con la directiva del Centro Gallego de Curitiba

El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo un encuentro con la presidenta de la Casa de Galicia en Curitiba, Maribel Mariño, en el que puso en valor el papel que desempeña esta entidad en la preservación y difusión de la cultura gallega en el sur de Brasil.

Durante la reunión, ambas partes analizaron la actividad que desarrolla la entidad en el estado de Paraná y abordaron nuevas fórmulas de colaboración para seguir fortaleciendo la presencia de la cultura gallega entre la colectividad emigrante y las nuevas generaciones de descendientes.

Miranda destacó la importancia de los centros gallegos del exterior como espacios de encuentro y convivencia para la diáspora, subrayando especialmente “el compromiso de las directivas y socios para mantener viva la galleguidad generación tras generación”.

El secretario xeral reafirmó además el respaldo de la Xunta a las iniciativas culturales y sociales promovidas por la Casa de Galicia en Curitiba, considerada una de las entidades de referencia de la emigración gallega en Brasil.

En el encuentro también se estudiaron futuras actividades conjuntas destinadas a reforzar los vínculos entre Galicia y la comunidad gallega asentada en el país sudamericano, históricamente uno de los destinos de la emigración gallega en América Latina.