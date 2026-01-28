La Xunta pone en marcha una nueva edición de Obradoiros para formar a más de 2.000 personas en el exterior

La Xunta de Galicia ha activado una nueva convocatoria del programa Obradoiros, una iniciativa destinada a reforzar los vínculos culturales de la diáspora gallega y que permitirá formar a más de 2.000 personas a lo largo de 2026. El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado ya las ayudas, dirigidas a las entidades inscritas en el Registro de la Galeguidade.

La convocatoria, gestionada por la Secretaría Xeral da Emigración, permitirá a los centros gallegos del exterior poner en marcha talleres de folclore, artesanía, cocina y seminarios de cultura gallega. El pasado año se desarrollaron cerca de 50 obradorios en Europa y América, en los que participaron más de 1.500 personas.

Podrán solicitar estas ayudas alrededor de 200 entidades gallegas repartidas por distintos países, con un plazo de presentación que permanecerá abierto hasta el próximo 26 de febrero.

Las subvenciones cubren los gastos de administración, contratación y desplazamiento del profesorado, así como la adquisición de los materiales necesarios para la formación. Por su parte, las entidades beneficiarias asumirán los costes de alojamiento, manutención del personal docente y las instalaciones donde se impartan los cursos.

Gracias a este programa, se desarrollarán talleres de folclore tradicional —baile, gaita, percusión, pandereta y canto—, actividades de artesanía vinculadas al encaje de bolillos o la confección de trajes tradicionales, cursos de cocina gallega y seminarios centrados en la cultura y la identidad de Galicia.

Como en ediciones anteriores, la iniciativa mantiene la doble modalidad presencial y telemática. Esta última se desarrollará a través de un aula virtual que permite la interacción entre el profesorado y el alumnado, adaptándose a las necesidades de los participantes y facilitando el acceso a la formación desde cualquier punto del mundo. En ambos casos, los cursos estarán impartidos por profesionales con amplia experiencia en cada disciplina.