La Xunta dedica más de 6 millones de euros para apoyar el retorno y asegurar la atención social en el exterior

La Xunta de Galicia destinará más de 6 millones de euros en 2026 para apoyar los gastos iniciales del retorno de cerca de mil familias gallegas y reforzar la atención social y sociosanitaria de otras 6.000 familias residentes en el exterior, según analizó este lunes el Consello da Xunta.

Las actuaciones, impulsadas a través de la Secretaría Xeral da Emigración, se estructuran en dos grandes líneas: las ayudas extraordinarias al retorno, dotadas con 2,5 millones de euros, y el programa de ayudas sociales para emigrantes gallegos en situación de vulnerabilidad, que contará con cerca de 3,6 millones de euros.

En lo que respecta al retorno, la Xunta publicará esta semana en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria de las ayudas extraordinarias, que podrán alcanzar hasta 6.000 euros por unidad familiar y están destinadas a cubrir los gastos iniciales de establecimiento tras el regreso a Galicia. Estas ayudas valoran especialmente el asentamiento en el medio rural e incluyen incentivos adicionales para las familias con hijos menores.

Desde 2018, alrededor de 7.000 familias se han beneficiado de estas ayudas, cuyo presupuesto se ha ido incrementado de forma progresiva ante el elevado número de solicitudes. Esta tendencia se enmarca en las cifras históricas de retorno que reflejan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), con cerca de 8.500 personas retornadas a Galicia en 2024, la mayoría menores de 65 años.

Las ayudas al retorno forman parte de la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026, el modelo integral de la Xunta para facilitar el regreso y la fijación de población, que se complementa con otros programas como Retorna Cualifica Emprego, el programa Retorno Emprendedor, las becas BEME para la atracción de talento cualificado y el acompañamiento permanente de las Oficinas de Retorno.

Paralelamente, el Gobierno gallego refuerza su compromiso con la protección social de la colectividad gallega en el exterior. El Consello da Xunta analizó también el programa de ayudas económicas individuales de carácter social para 2026, dotado con cerca de 3,6 millones de euros, que permitirá atender las necesidades básicas y sociosanitarias de unos 6.000 hogares de gallegos residentes fuera de España.

Desde 2020, más de 43.000 familias en países como Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Venezuela se han beneficiado de estas ayudas, consolidando el apoyo de la Xunta a las personas gallegas en situación de vulnerabilidad con independencia de su lugar de residencia.

Con esta inversión, la Xunta reafirma su compromiso con una política integral de retorno y emigración, orientada tanto a facilitar el regreso de quienes desean volver a Galicia como a garantizar la atención y protección social de la diáspora gallega.