La Xunta pone en valor en Miami el papel de la Casa de Santa Marta de Ortigueira como garante de la galleguidad

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitó la Casa de Santa Marta de Ortigueira, donde mantuvo un encuentro con socios y con la nueva directiva de esta histórica entidad de la emigración gallega en Estados Unidos. Durante la reunión, Miranda subrayó que el actual equipo directivo “garantiza la continuidad de la galleguidad en Miami” y aseguró el respaldo de la Xunta al trabajo que desarrolla la sociedad.

Fundada en 1972 por gallegos procedentes de Cuba, la Casa de Santa Marta está reconocida como centro colaborador de la galleguidad y cuenta con alrededor de 400 socios, más de la mitad gallegos. La entidad centra su actividad en la promoción cultural, el ocio y la beneficencia, y se ha consolidado como punto de encuentro para la comunidad gallega e hispano-gallega del sur de Florida.

Durante la visita, el secretario xeral tuvo ocasión de intercambiar impresiones con la nueva junta directiva sobre la situación actual de la sociedad y sus proyectos de futuro. Miranda puso en valor la trayectoria de Couzo García, impulsor también de la Sociedad de Naturales de Ortigueira en La Habana antes de su etapa en Miami, y destacó el compromiso de la entidad con la difusión de la cultura gallega a través de actividades como su escuela de baile o el coro Aires da Terra.

El responsable autonómico incidió en la importancia de este tipo de centros como espacios de referencia para las personas de origen gallego y sus descendientes, así como para quienes desean acercarse a la cultura gallega desde el exterior.