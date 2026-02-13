Así fue el encuentro entre el secretario xeral da Emigración y la cónsul general de Nueva York

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo una reunión de trabajo con la cónsul general de España en Nueva York, Marta de Blas Mayordomo, con el objetivo de reforzar la colaboración entre las administraciones española y gallega en la atención a la ciudadanía en el exterior.

Durante el encuentro se analizó la situación actual de la colectividad española en Estados Unidos, con especial atención a la comunidad gallega residente en el área de Nueva York y Newark, una de las zonas con mayor presencia histórica de emigrantes gallegos.

Ambas partes abordaron posibles vías de cooperación institucional para mejorar la coordinación y optimizar los servicios dirigidos a los gallegos del exterior. Entre los asuntos tratados figuraron cuestiones relacionadas con la atención consular, la tramitación de servicios administrativos y el acompañamiento a las entidades gallegas asentadas en esta demarcación.

Miranda destacó la importancia de mantener una relación fluida y permanente con las representaciones diplomáticas españolas para garantizar una atención eficaz a la ciudadanía gallega en el exterior. Asimismo, subrayó la necesidad de avanzar en iniciativas conjuntas que permitan dar respuesta a las necesidades reales de la colectividad y reforzar el vínculo entre Galicia y sus comunidades en Estados Unidos.