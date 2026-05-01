Los gallegos del exterior podrán usar el Carné +65 en sus viajes a Galicia

La Xunta de Galicia extenderá el Carné +65 a los gallegos residentes en el exterior con el objetivo de que puedan beneficiarse de sus ventajas durante sus estancias en la comunidad. Así lo avanzó este jueves la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, en el marco de su viaje institucional por América Latina, con parada en Montevideo.

El anuncio se produjo durante un encuentro con la colectividad gallega en Uruguay, en el que la conselleira estuvo acompañada por la delegada de la Xunta en el país. En este acto también participó, a través de un mensaje en vídeo, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, quien trasladó su reconocimiento a la comunidad emigrante, a la que definió como “los mejores embajadores de Galicia”, recordando además que “siempre tendrán las puertas abiertas de su tierra”.

El Carné +65 es una iniciativa del Ejecutivo gallego orientada a promover el envejecimiento activo y saludable. Actualmente cuenta con más de 900 establecimientos adheridos en toda Galicia, donde las personas mayores pueden acceder a descuentos y ventajas en ámbitos como la salud, el bienestar, el ocio o la restauración. Con esta ampliación, la Xunta busca que los gallegos del exterior también puedan beneficiarse de estas condiciones cuando visiten la comunidad.

Durante su intervención, Fabiola García destacó además el conjunto de políticas impulsadas por la Xunta para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, como el Bono Coidado no Fogar, que ya beneficia a unas 38.000 personas y que el Gobierno gallego prevé ampliar en los próximos años. También puso en valor recursos como la red de Casas do Maior, con 160 centros de atención diurna en funcionamiento, especialmente en el ámbito rural.

La conselleira se refirió, igualmente, a la apuesta por programas de envejecimiento activo, entre ellos iniciativas vinculadas a balnearios, formación universitaria para mayores o actividades de convivencia en fechas señaladas.

En el ámbito familiar, la responsable autonómica repasó medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la red de casas niño o el Bono Concilia Familia, destinado a facilitar la conciliación.

La agenda institucional incluyó también la visita a la exposición “Galicia Bella”, instalada en la sede de la Intendencia de Montevideo. La muestra reúne 46 fotografías que recorren distintos paisajes, tradiciones y elementos culturales de Galicia, desde el Camino de Santiago hasta su patrimonio arquitectónico y natural.

En este encuentro participaron también el embajador de España en Uruguay y el cónsul general en Montevideo, en un acto que sirvió para reforzar los vínculos culturales entre Galicia y su comunidad en el exterior.