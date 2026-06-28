La Xunta pone en valor el papel de los centros gallegos del País Vasco en la conservación de la identidad de Galicia

La Xunta de Galicia ha puesto en valor en Vitoria-Gasteiz la importancia de los centros gallegos asentados en el País Vasco como espacios fundamentales para preservar la cultura, las tradiciones y la identidad gallega entre las nuevas generaciones de la diáspora.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visitó el pasado sábado el Centro Galego de Álava, sede también de la Irmandade de Centros Galegos en Euskadi, donde fue recibido por la presidenta de ambas entidades, Mónica Calvo Fernández, junto a representantes de sus juntas directivas.

Durante el encuentro, el conselleiro conoció la actividad que desarrolla esta entidad, fundada en 1955 y considerada uno de los referentes históricos del asociacionismo gallego en Euskadi. El centro mantiene una programación estable de actividades culturales, formativas y sociales destinadas a mantener vivos los vínculos con Galicia y a transmitir sus tradiciones fuera de la comunidad autónoma.

José González destacó el papel de estas entidades como puntos de encuentro para la colectividad gallega residente en el exterior y subrayó la labor que realizan para reforzar el sentimiento de pertenencia y la conexión con Galicia.

Asimismo, puso en valor la trayectoria de la Irmandade de Centros Galegos en Euskadi, que agrupa a los principales centros y casas gallegas de la comunidad vasca y que desde hace más de cuatro décadas trabaja en la coordinación del movimiento asociativo gallego y en la difusión de la cultura gallega.

La visita del conselleiro se enmarca en su participación en los actos del Día de Galicia en Euskadi, una celebración que se ha consolidado como una de las citas más destacadas del calendario anual de la colectividad gallega en el País Vasco y que reúne a centros, asociaciones y representantes institucionales en torno a la cultura y las tradiciones de Galicia.

La Xunta considera que los centros gallegos en el exterior desempeñan una función esencial como puente entre Galicia y las comunidades donde residen sus ciudadanos, favoreciendo la promoción de la lengua, la cultura y los valores propios de la comunidad gallega.