La Xunta promociona en México la marca Artesanía de Galicia y su proyecto ‘Artesanía en el Plato’

La Xunta de Galicia está estos días de promoción de la marca Artesanía de Galicia en los sectores de la hostelería, la gastronomía y el contract en México a través del proyecto ‘Artesanía en el Plato’. Lo dijo el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, durante su visita a Expo UMEGAL, un evento organizado por la Unión Mexicana de Empresarios Gallegos en Ciudad de México.

Esta acción forma parte de la estrategia del Ejecutivo gallego para impulsar la presencia internacional del producto artesanal y abrir nuevos mercados, aprovechando los vínculos entre Galicia y la comunidad empresarial gallega en el exterior.

El proyecto ‘Artesanía en el Plato’, impulsado por la Fundación Artesanía de Galicia desde 2013, es una iniciativa pionera en España que integra piezas artesanales como soporte de las creaciones gastronómicas de reconocidos chefs. Su objetivo es aportar valor añadido, singularidad y una experiencia sensorial más completa al comensal.

El reconocimiento a esta trayectoria llegó recientemente con la obtención del Premio Promociona para Entidades Públicas en los Premios Nacionales de Artesanía 2025, que avala el impacto de esta colaboración entre artesanía y alta cocina.

A través de esta iniciativa, se combinan dos ámbitos estrechamente ligados al territorio y a la producción local, potenciándose mutuamente. Las piezas artesanales —desde vajillas hasta elementos decorativos— no solo acompañan los platos, sino que refuerzan la identidad y el discurso creativo de cada chef.

En el marco de Expo UMEGAL también se presentó la publicación ‘Artesanía en el Plato’, editada por la Xunta para conmemorar más de una década de colaboración entre artesanos y cocineros. La edición ampliada de 2025 incluye una selección de imágenes del fotógrafo Stephane Lutier, con creaciones de 15 restaurantes gallegos y piezas elaboradas por 33 talleres especializados en disciplinas como cerámica, madera, cuero, cestería, piedra o vidrio.

La obra recoge además ejemplos destacados de colaboración, como los de la ceramista Ana Tenorio con el chef Pepe Solla, Laura Delgado con la chef Lucía Freitas, y el taller Sangiovanni Lorenzo con el chef Javier Olleros.

Con esta iniciativa, la Xunta refuerza la proyección exterior de la artesanía gallega y consolida su vínculo con la gastronomía como uno de los elementos clave para diferenciarse en los mercados internacionales.