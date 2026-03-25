La Xunta destaca la labor social que realizan los centros gallegos de Venezuela

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, José González, destacó la labor que realizan entidades como la Hermandad Gallega de Venezuela y de otros centros gallegos del país, para asegurar que las diferentes líneas de asistencia social promovidas por el gobierno gallego llegan a las personas y familias que más las necesitan.

González se encuentra en viaje oficial en Venezuela junto al secretario General de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y ambos visitaron la oficina social y el centro de día de la Hermandad Gallega de Venezuela. Además, mantuvieron un encuentro con presidentes de diferentes centros gallegos del país, con el objetivo de conocer de primera mano su situación, así como sus principales retos y necesidades.

Durante su visita a la oficina social de la Hermandad Gallega, González pudo constatar en persona la labor de acompañamiento a las personas en el acceso a diferentes asistencias y programas sociales, a través de asesoramiento personalizado, apoyo en la tramitación y la prestación de servicios básicos destinados a cubrir necesidades esenciales. También destacó el papel de esta oficina como puerta de entrada para iniciar procesos de retorno a la comunidad gallega dentro de la estrategia Galicia Retorna. Este modelo de atención, basado en la cercanía y la respuesta ágil a situaciones de vulnerabilidad, fue descrito por el ministro como un ejemplo de política útil y centrada en las personas.

José González también visitó el centro de día de la entidad, también apoyado por la Xunta, donde se ofrece atención y apoyo diario, especialmente a las personas mayores de la comunidad. Este recurso cumple una función social clave al combatir la soledad no deseada, promover el bienestar físico y emocional y contribuir a garantizar la dignidad de los usuarios.

Encuentro con centros gallegos en Venezuela

Durante su encuentro con presidentes de los centros gallegos en el país, el conselleiro tuvo la oportunidad de analizar las principales necesidades de la comunidad y se exploraron nuevas vías de colaboración, con el objetivo de fortalecer los vínculos con la Galicia territorial y mejorar la atención a los gallegos residentes en el país.

González destacó el compromiso de la Xunta con la labor de estas entidades, subrayó el valor del modelo de colaboración institucional y recalcó la importancia de seguir apoyando tanto su actividad cultural y comunitaria como su función social, especialmente en el contexto actual.

Papel cultural clave

En el ámbito cultural, el conselleiro subrayó que el papel de estas entidades sigue siendo clave en la difusión de la cultura e identidad gallegas, más allá de las fronteras. En este contexto, tuvo la oportunidad de asistir al estreno del documental "Un pasaje de ida y de vuelta. Venezolanos y gallegos", celebrado en el Teatro Rosalía de Castro de la Hermandad.

Tras su visita a Venezuela, José González viajará mañana a Ecuador para participar en el encuentro "El futuro de la migración laboral y la movilidad del talento en América Latina", organizado por el gobierno de Ecuador y el Banco Mundial en Quito.

Allí, compartirá el modelo gallego para la atracción de talento extranjero, dentro de un foro internacional de referencia que reunirá a líderes institucionales, organizaciones multilaterales y expertos de España, Europa y América Latina para abordar los retos y oportunidades de la movilidad laboral.