La Xunta y Raicex avanzan en fórmulas de colaboración para fortalecer la diáspora científica y facilitar el retorno

La Xunta de Galicia analiza posibles fórmulas de colaboración con la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos en el Exterior (Raicex) con el objetivo de reforzar el apoyo a la diáspora científica y avanzar en políticas que faciliten el retorno del talento investigador a Galicia.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, acompañado por la directora del área de Talento y Transferencia, María José Mariño Fontenla, y por la subdirectora general de Retorno, Begoña Solís, mantuvo una reunión telemática con representantes de Raicex en la que se expusieron las principales líneas de trabajo de ambas partes.

Durante el encuentro, los responsables de Raicex dieron a conocer las iniciativas que desarrollan en apoyo a la comunidad científica española en el exterior, mientras que desde la Xunta se presentaron las actuaciones impulsadas en materia de investigación, innovación y atracción de talento, así como los programas orientados a facilitar el retorno y la inserción profesional en Galicia.

Ambas partes coincidieron en la importancia de establecer un trabajo conjunto y coordinado que permita fortalecer la relación con la diáspora científica, aprovechar el conocimiento generado en el exterior y consolidar Galicia como un destino atractivo para el desarrollo de carreras científicas y tecnológicas.

La Xunta subrayó, además, el papel estratégico de la ciencia y la innovación como motores de desarrollo económico y social, y reiteró su compromiso con la creación de un ecosistema favorable que facilite tanto el retorno del talento gallego como la colaboración estable con la comunidad investigadora asentada fuera de la Comunidad.