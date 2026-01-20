La Xunta refuerza la relación con la colectividad gallega de Río de Janeiro en un encuentro con Juan Alvite

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo el pasado lunes un encuentro de trabajo con Juan Alvite, una de las figuras más relevantes de la colectividad española asentada en Río de Janeiro (Brasil), con el objetivo de reforzar los lazos institucionales y culturales con la comunidad gallega en este estado brasileño.

La reunión sirvió para hacer balance de la situación actual de los gallegos y gallegas en Río de Janeiro y para analizar los principales retos a los que se enfrenta la colectividad en el inicio de este nuevo año, especialmente en ámbitos como el asociacionismo, la atención social y la preservación de la identidad cultural.

Durante el encuentro, Rodríguez Miranda puso en valor la trayectoria y el compromiso de Juan Alvite con el asociacionismo gallego y español, destacando su papel al frente de entidades de referencia como la Casa de España en Río de Janeiro, desde donde se impulsa una intensa actividad cultural y social en favor de la comunidad emigrante. El secretario xeral agradeció de manera expresa el trabajo continuado desarrollado a lo largo de los años para mantener viva la cultura gallega y fortalecer los vínculos con Galicia.

Asimismo, ambos coincidieron en la importancia de seguir promoviendo la colaboración entre las instituciones gallegas y las entidades del exterior, así como en la necesidad de adaptar las iniciativas y programas a las nuevas realidades de la emigración, con especial atención a las nuevas generaciones de descendientes de gallegos.

Con encuentros como este, la Secretaría Xeral da Emigración reafirma su compromiso con la diáspora gallega, apostando por el diálogo permanente y el apoyo al tejido asociativo como elementos clave para mantener una Galicia abierta, conectada y presente en el mundo.