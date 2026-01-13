La Xunta invirtió 740.000 en los programas Conecta y Reencuentros en los que participaron 350 gallegos
EN 2025
La Xunta destaca el carácter humano e intergeneracional de estas iniciativas, que van más allá del ámbito turístico y facilitan experiencias vitales orientadas a reforzar los lazos emocionales con Galicia
La Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral da Emigración, destinó cerca de 740.000 euros a los programas Reencuentros con Galicia y Conecta, de los que se beneficiaron alrededor de 350 gallegos y descendientes residentes en el exterior.
Según el balance realizado por el Gobierno gallego, estas iniciativas permitieron que personas emigrantes de edad avanzada y jóvenes descendientes de la emigración participaran en estancias temporales, actividades culturales, itinerarios formativos y experiencias de voluntariado, fortaleciendo así su vínculo con Galicia y su identidad de origen.
El programa Reencuentros con Galicia, dirigido a emigrantes mayores de 65 años, contó en 2025 con 200 participantes que regresaron temporalmente a su tierra para reencontrarse con sus familias, su memoria personal y el territorio del que partieron. Por su parte, los programas Conecta con Galicia en el Camino y Conecta con el Voluntariado en Galicia reunieron a cerca de 150 jóvenes del exterior, que pudieron conocer la comunidad a través del Camino de Santiago y de acciones de voluntariado social, cultural y ambiental.
La Xunta destaca el carácter humano e intergeneracional de estas iniciativas, que van más allá del ámbito turístico y facilitan experiencias vitales orientadas a reforzar los lazos emocionales con Galicia, así como la transmisión de la identidad gallega entre las nuevas generaciones.
Los beneficiarios proceden principalmente de países con una amplia presencia de emigración gallega, como Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y distintos estados europeos. Con este esfuerzo inversor, el Ejecutivo autonómico reafirma su compromiso con una política de emigración centrada en las personas y orientada a mantener viva la relación entre Galicia y su comunidad en el exterior.
