La Xunta reivindica en Buenos Aires el papel de los centros gallegos como referentes de la cultura y la identidad de Galicia

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha reivindicado en Buenos Aires el papel de los centros y asociaciones gallegas en el exterior como espacios fundamentales para mantener y difundir la identidad y la cultura de Galicia. Durante su agenda institucional en Argentina, Miranda mantuvo una reunión con representantes de las entidades gallegas, asistió a una representación de danza contemporánea y visitó la Asociación Finisterre en América con motivo de su centenario.

"Los centros gallegos son la gran referencia viva de nuestra tierra y de nuestra cultura por el mundo", señaló Miranda durante el encuentro de trabajo mantenido con los presidentes de los centros gallegos de Argentina, en el que estuvo acompañado por el delegado de la Xunta en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro.

La reunión permitió conocer de primera mano las actividades desarrolladas por las entidades en los últimos meses, especialmente en los ámbitos cultural y social, además de evaluar el desarrollo de los programas dirigidos a la colectividad gallega en el exterior y planificar las actuaciones conjuntas hasta final de año.

Miranda reiteró el compromiso de la Xunta de seguir respaldando a las asociaciones de gallegos en el exterior para que continúen siendo referentes de la galleguidad y "puentes permanentes de unión con Galicia".

Durante el encuentro también se abordaron las principales actuaciones de cara al próximo Año Santo Xacobeo, con el objetivo de coordinar con los centros gallegos las actividades que se desarrollarán en Argentina.

La comunidad gallega mantiene una presencia especialmente significativa en el país. En Argentina residen actualmente cerca de 550.000 españoles, de los cuales alrededor de 200.000 son gallegos.

Miranda asistió a la rfepresentación de "Cicatriz" | Galicia Aberta

La cultura gallega llega al Teatro General San Martín

Dentro de su agenda en Buenos Aires, Miranda asistió también a la representación de la pieza de danza contemporánea Cicatriz en el Teatro General San Martín, acompañado por Alejandro Dobarro. En el acto estuvo igualmente presente el consejero cultural de la Embajada de España en Argentina, Roberto Varela.

El secretario xeral destacó la importancia de que una producción cultural realizada en Galicia llegue a uno de los principales escenarios de Buenos Aires y señaló esta representación como una muestra de la proyección exterior de la cultura gallega.

Cicatriz está dirigida por la coreógrafa cubana residente en Galicia Kirenia Martínez Acosta e interpretada por el escritor gallego Antón Reixa. La obra está coproducida por Artestudio-Kirenia Danza y la Xunta de Galicia, a través del Centro Coreográfico Galego.

La llegada del espectáculo a Argentina ha sido posible gracias a la colaboración de la Consejería Cultural de la Embajada de España en Argentina y al apoyo de la Secretaría Xeral da Emigración.

Miranda durante la visita a la Asociación Finisterre | Galicia Aberta

Un siglo de historia de la Asociación Finisterre

La agenda de Miranda en Buenos Aires incluyó asimismo una visita a la Asociación Finisterre en América, coincidiendo con el centenario de su fundación.

El secretario xeral felicitó a los integrantes de la entidad y puso en valor su trayectoria a lo largo de un siglo. «No se entendería la historia de la emigración gallega en Argentina sin la labor fundamental realizada por vosotros durante estos cien años», afirmó.

La Asociación Finisterre en América fue fundada en Avellaneda el 19 de septiembre de 1926 por emigrantes procedentes de Fisterra. Desde entonces, la entidad ha servido como punto de encuentro para los finisterranos y sus descendientes en América y ha contribuido a conservar las tradiciones y la cultura de su tierra de origen.

Durante la visita, Miranda entregó a su presidente, Ramón Marcote, una placa conmemorativa en reconocimiento a la trayectoria de la asociación y a su contribución a la difusión de la galleguidad a lo largo de estos cien años.

El secretario xeral aprovechó además la visita para reafirmar el compromiso de la Xunta con las asociaciones de gallegos en el exterior, destacando su papel tanto en la conservación de las tradiciones como en la conexión permanente de la diáspora con Galicia.