La Xunta refuerza sus vínculos con la colectividad gallega de Uruguay y Argentina

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, se ha reunido con los presidentes de los centros gallegos de Montevideo para trasladarles el apoyo de la Xunta a su labor en favor de la diáspora y en la difusión de las tradiciones de Galicia.

Acompañado por la delegada de la Xunta en Uruguay, Elvira Domínguez, Rodríguez Miranda ha puesto también en valor el papel de las entidades gallegas del exterior como espacios de encuentro, conservación de la identidad y transmisión de la cultura.

Actualmente existen en Uruguay más de una decena de entidades de la colectividad gallega, todas ellas ubicadas en Montevideo. El país alberga además la entidad gallega en el exterior más antigua del mundo: el Centro Gallego de Montevideo, cuyos orígenes se remontan a 1879.

Durante la reunión también se mencionaron dos acontecimientos importantes para la colectividad gallega en el exterior: el próximo Consejo de Comunidades Gallegas, que se celebrará en Río de Janeiro en noviembre, y el Día de la Galicia Exterior, previsto para julio en el marco del Año Xacobeo.

Buenos Aires

Unas horas más tarde, continuando con su periplo oficial por Latinoamérica, el secretario general de Emigración y el delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro, visitaron la Asociación Finisterre en América con motivo de su centenario.

Rodríguez Miranda con el presidente del centro gallego Finisterre | Xunta

Allí, Miranda felicitó a sus integrantes y destacó que "no se entendería la historia de la emigración gallega en Argentina sin la labor fundamental realizada por vosotros durante estos cien años".

Además, entregó a su presidente, Ramón Marcote, una placa conmemorativa en reconocimiento a la labor desarrollada durante un siglo en favor de la galleguidad universal. Asimismo, reafirmó el compromiso de la Xunta de seguir respaldando a las asociaciones de gallegos en el exterior.

La Asociación Finisterre en América es una entidad histórica de la diáspora gallega en Argentina, fundada en Avellaneda el 19 de septiembre de 1926.

Obra de teatro

Pero, además, Antonio Rodríguez Miranda y Alejandro López Dobarro asistieron a la representación de la pieza de danza contemporánea Cicatriz en el Teatro General San Martín. Al acto acudió igualmente el consejero cultural de la Embajada de España en Argentina, Roberto Varela, exconselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia.

Desde allí, el secretario general de Emigración resaltó la importancia de que una obra producida en Galicia se represente en una de las principales capitales del mundo; un acontecimiento que demuestra el buen momento que atraviesa la cultura gallega y de su difusión en el exterior.

Rodríguez Miranda asiste a la representación de Cicatriz en Buenos Aires | Xunta

Dirigida por la coreógrafa cubana residente en Galicia Kirenia Martínez Acosta e interpretada por el escritor gallego Antón Reixa, la pieza está coproducida por Artestudio-Kirenia Danza y la Xunta, a través del Centro Coreográfico Gallego.