La Xunta reivindica la “raia” como espacio histórico de intercambio entre Galicia y Portugal

El secretario xeral da Emigración participó en la Universidad de Santiago en la presentación de las publicaciones derivadas del "Coloquio Internacional Cruzamentos Galiza-Portugal"

La Xunta de Galicia ha puesto en valor, este miércoles, la histórica conexión entre Galicia y Portugal durante la presentación, en la Universidad de Santiago de Compostela, de las publicaciones derivadas del Coloquio Internacional Cruzamentos Galiza-Portugal. Redes Migratorias e Culturais.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, destacó que la frontera galaico-portuguesa nunca funcionó como una línea rígida de separación, "sino como un espacio dinámico de circulación de personas, bienes y manifestaciones culturales a lo largo de los siglos". Según explicó, "las relaciones entre ambos territorios constituyen una realidad plurisecular marcada por la movilidad constante y la construcción de un espacio común"

Las investigaciones, apoyadas y financiadas por la Xunta a través de la Secretaría Xeral da Emigración, profundizan en las redes migratorias, culturales y musicales entre Galicia y Portugal desde el siglo XVI hasta el XX. Entre las obras presentadas figura Estudos transfronteirizos Galicia-Portugal: migración, exilio, cultura e música (séculos XVI-XX), que reúne once informes elaborados por quince investigadores gallegos y portugueses. El volumen aborda desde una perspectiva transnacional cuestiones como la emigración laboral, el exilio político, la música, la cultura o la salud pública, ofreciendo una visión comparada de los vínculos históricos entre ambos territorios.

Durante el acto también se puso en valor la publicación Pedreiros Galegos no Minho no século XVIII, que recupera la memoria de los canteros gallegos que trabajaron en la región portuguesa del Miño. El estudio identifica obras y localizaciones y facilita itinerarios de visita mediante herramientas digitales, conectando la investigación académica con el territorio y el patrimonio.

Asimismo, se destacó la labor divulgativa desarrollada en el Centro Galego de Lisboa, con iniciativas como la exposición Cantantes Líricas Galegas dos séculos XIX e XX. Galicia, Portugal, América, que visibiliza la trayectoria de artistas gallegas que triunfaron en Lisboa y Oporto y proyectaron su carrera hacia América, actuando como embajadoras culturales.

Miranda se refirió, asimismo, al papel de la universidad en la preservación y el análisis riguroso de la memoria colectiva, y defendió la necesidad de que las políticas públicas se apoyen en el conocimiento académico para comprender los fenómenos migratorios pasados y presentes.

Finalmente, recordó que esta historia compartida sustenta la cooperación actual en el marco de la Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal, uno de los espacios transfronterizos más dinámicos de Europa, y reafirmó el compromiso de la Xunta con el fortalecimiento de los lazos culturales, académicos e institucionales con el país vecino.