La Xunta apuesta por una mayor coordinación institucional para atender a los gallegos en EE.UU.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodriguez Miranda, mantuvo una reunión de trabajo con la cónsul general de España en Miami, Belen Alfaro Hernandez, con el objetivo de reforzar la colaboración institucional en favor de la ciudadanía gallega residente en esta demarcación.

Durante el encuentro se analizó la situación actual de la colectividad gallega en el sur de Estados Unidos y se estudiaron posibles vías de cooperación para mejorar la coordinación y la atención a las personas gallegas en el exterior. La reunión permitió intercambiar información sobre los principales retos y demandas de la comunidad asentada en Miami y su área de influencia.

Rodríguez Miranda señaló que “trabajar en colaboración con los consulados nos permite responder mejor a las necesidades de los gallegos en el exterior”, destacando la importancia de mantener una relación fluida y permanente con la red consular española. En este sentido, incidió en la necesidad de avanzar en iniciativas conjuntas que faciliten una atención más ágil y eficaz a la diáspora gallega.

La reunión se enmarca en el viaje institucional que el responsable autonómico está realizando estos días a Estados Unidos, centrado en fortalecer la red de apoyo a la colectividad gallega y consolidar la cooperación con las instituciones que prestan servicio a los residentes en el exterior.