La Xunta reivindica los vínculos entre el Camino de Santiago y el Camino de Brochero en Argentina

La Xunta de Galicia ha reivindicado la importancia de impulsar los vínculos entre el Camino de Santiago y el Camino del Cura Brochero, dos itinerarios de peregrinación unidos por su dimensión espiritual y cultural. El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, destacó la necesidad de mantener la colaboración entre administraciones para consolidar esta relación y estrechar los lazos entre Galicia y Argentina.

Miranda recorrió un tramo del Camino del Cura Brochero junto al comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, y el delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro. El recorrido forma parte de un itinerario de unos 240 kilómetros por la provincia de Córdoba que atraviesa lugares vinculados a la vida y la labor pastoral de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido popularmente como el Cura Brochero y canonizado por la Iglesia católica en 2016.

El camino argentino está hermanado con el Camino de Santiago, una relación que constituye una oportunidad para fomentar el intercambio cultural, la cooperación institucional y la promoción de ambas rutas de peregrinación. Durante la visita, la delegación gallega también conoció el centro de interpretación dedicado al Camino de Brochero, un espacio destinado a divulgar la historia y el significado de este itinerario.

La Xunta considera que la conexión entre ambas rutas permite estrechar los vínculos históricos y culturales entre Galicia y Argentina, además de abrir nuevas posibilidades de colaboración en torno al patrimonio, la espiritualidad y el turismo.

Visita de Miranda al Centro Gallego de Córdoba | Galicia Aberta

El Centro Galego de Córdoba, punto de encuentro de la colectividad

La agenda de la delegación gallega en Argentina incluyó también una visita al Centro Galego de Córdoba, donde Miranda y Gómez Román pudieron conocer la situación de la colectividad gallega residente en la provincia y las actividades que desarrolla la entidad.

El secretario xeral da Emigración puso en valor el papel de los centros gallegos como espacios de encuentro para las personas emigrantes y sus descendientes, así como su contribución a la conservación y difusión de la lengua, la cultura y las tradiciones de Galicia.

Miranda reafirmó la cercanía del Gobierno gallego con quienes residen fuera de la comunidad y destacó la importancia de mantener una relación constante con las entidades del exterior, tanto en las grandes ciudades como en otros territorios donde la presencia gallega sigue siendo significativa. En este sentido, defendió la labor de los centros como puntos de conexión entre Galicia y su diáspora, al facilitar el contacto entre generaciones, mantener vivas las raíces culturales y favorecer la participación de los gallegos del exterior en la vida de la comunidad de origen.

El Xacobeo 2027, una oportunidad para retornar a Galicia

La visita a Córdoba sirvió también para presentar el próximo Año Santo Xacobeo, que se celebrará en 2027. Durante el encuentro con la colectividad gallega, el comisario del Xacobeo, Marcos Gómez Román, animó a los centros del exterior a promover la peregrinación a Santiago de Compostela y a difundir las posibilidades que ofrece esta celebración.

Gómez Román destacó la importancia de que las entidades gallegas animen a sus integrantes y a sus comunidades a viajar a Galicia el próximo año, tanto para quienes deseen descubrir por primera vez el Camino de Santiago como para quienes quieran regresar y reencontrarse con sus raíces, y señaló que el Año Santo representa una ocasión especial para fortalecer los vínculos personales y culturales con Galicia. «No puede haber mejor momento que este para conocernos o para volver a vernos», afirmó durante la presentación.

La Xunta busca así implicar a la colectividad gallega en el exterior en la difusión del Xacobeo 2027, aprovechando la red de centros y asociaciones que mantienen viva la relación con Galicia en distintos países.

La jornada en Córdoba combinó, de este modo, la promoción de los caminos de peregrinación con el reconocimiento de la labor de la emigración gallega. Para el Gobierno autonómico, tanto el hermanamiento con el Camino de Brochero como el trabajo de las entidades gallegas constituyen herramientas para mantener y fortalecer los vínculos entre Galicia y Argentina de cara al próximo Año Santo.