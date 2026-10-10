Galicia invita a la diáspora en Uruguay a sumarse al Xacobeo 2027, con el Camino de Santiago como puente de unión

La Xunta de Galicia ha desplegado durane los últimos días su agenda institucional en Uruguay y Argentina con actos de homenaje, encuentros políticos e iniciativas vinculadas al Camino de Santiago. El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, participaron en Montevideo en las ofrendas florales a Isabel la Católica y José Gervasio Artigas, y posteriormente mantuvieron en Córdoba una reunión con el gobernador Martín Llaryora para abordar los vínculos entre el Camino de Santiago y el Camino del Cura Brochero.

Ofrendas florales en Montevideo

El 8 de octubre, Rodríguez Miranda y Gómez Román, acompañados por la delegada de la Xunta en Uruguay, Elvira Domínguez, participaron en los homenajes florales a Isabel la Católica y al prócer uruguayo José Gervasio Artigas.

La primera ofrenda tuvo lugar en la Plaza de España, junto al monumento a Isabel la Católica, inaugurado en 1985 como símbolo de hermandad entre ambos pueblos. El segundo homenaje se celebró en la Plaza Independencia, donde se encuentra el mausoleo de Artigas.

Ofrendas florales en Uruguay | Galicia Abierta

Durante los actos, los representantes gallegos subrayaron la importancia de mantener los vínculos históricos entre España y Uruguay y destacaron el papel de Galicia en una relación marcada por la emigración y el intercambio cultural.

La presencia gallega tiene un peso significativo en Uruguay: de las cerca de 80.000 personas españolas que residen actualmente en el país, alrededor de 45.000 son gallegas, lo que representa aproximadamente el 60 %.

El Camino de Brochero y el Camino de Santiago estrechan vínculos

La agenda continuó en Argentina, donde Rodríguez Miranda se reunió el 10 de octubre con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en un encuentro enmarcado en el convenio de colaboración que permitió desarrollar el Camino del Cura Brochero con apoyo técnico de Galicia.

Posteriormente, el secretario xeral visitó el Centro de Interpretación El Camino de Brochero, acompañado por Gómez Román y el delegado de la Xunta en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro.

El espacio está dedicado a la vida y el legado de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Gaucho y primer santo argentino, y funciona como punto de referencia para conocer la ruta cultural y religiosa que recorre lugares vinculados a su trayectoria. La iniciativa comparte con el Camino de Santiago la tradición de las peregrinaciones y la combinación de espiritualidad, patrimonio y turismo.

El Camino de Brochero fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Argentina en agosto, según la información facilitada por la Xunta. La reunión con el gobernador cordobés permitió poner en valor la cooperación entre ambos territorios y la experiencia gallega en la promoción de rutas de peregrinación.

Encuentrto con las autoridades uruguayas | Galicia Aberta

La diáspora, fundamental para la proyección de Galicia

Rodríguez Miranda también destacó la importancia de la colectividad gallega en Argentina, donde residen cerca de 200.000 gallegos y gallegas, aproximadamente el 35 % de la población española del país.

La relación con las comunidades emigrantes constituye uno de los ejes de la agenda gallega en el exterior, tanto por la preservación de la identidad cultural como por las posibilidades de colaboración institucional y promoción turística.

En este contexto, Gómez Román invitó a los gallegos residentes fuera de España a participar en el Xacobeo 2027 y a recorrer el Camino de Santiago. La Xunta busca aprovechar la celebración del próximo Año Santo para proyectar Galicia internacionalmente y reforzar los lazos con quienes mantienen viva su conexión con la tierra de origen.

Los homenajes en Montevideo y la cooperación en torno al Camino de Brochero reflejan así dos dimensiones de esa relación: la memoria histórica compartida y la creación de nuevos espacios de colaboración cultural y turística entre Galicia y América.