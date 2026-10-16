La Xunta reúne en Galicia a más de 200 emigrantes mayores de 65 años y pone en valor el éxito del programa

Más de 200 gallegos residentes en el exterior mayores de 65 años han participado este año en el programa ‘Reecontros con Galicia’, una iniciativa de la Xunta que les permite regresar temporalmente a su tierra de origen, conocer la Galicia actual y reencontrarse con sus familiares. El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibió este viernes en Santiago de Compostela a los participantes, procedentes de Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Cuba y Perú.

Durante la recepción, González destacó la trayectoria y la buena acogida de esta iniciativa, que se desarrolla anualmente en colaboración con la Consellería de Política Social e Igualdade y que combina actividades de ocio y visitas culturales para acercar a los participantes al patrimonio gallego y reforzar sus vínculos con la comunidad.

La estancia comenzó el pasado 7 de octubre y finalizará este sábado, 17 de octubre. Durante estos días, los participantes se han alojado en las residencias de tiempo libre de la Xunta en Panxón, en el municipio pontevedrés de Nigrán, y en O Carballiño, en Ourense. Algunos prolongarán su visita para pasar más tiempo con sus familias.

Reencuentros después de más de 75 años

Uno de los aspectos más emotivos de esta edición es el regreso de personas que llevaban décadas sin visitar Galicia. Según destacó el conselleiro, algunos participantes no habían vuelto a su tierra desde hacía más de 75 años. Es el caso de María del Carmen, Dolores, Gloria y Francisco.

González subrayó la importancia de facilitar estos viajes para que los mayores puedan recuperar el contacto con sus lugares de origen y reencontrarse con familiares a los que, en ocasiones, no veían desde hacía mucho tiempo. La iniciativa también les permite conocer de primera mano los cambios experimentados por Galicia desde que emigraron.

A lo largo de su estancia, los participantes han realizado distintas actividades de ocio y visitas culturales a localidades gallegas, con las que han podido acercarse al patrimonio cultural y natural de la comunidad y compartir experiencias con otros emigrantes.

Los mayores, fundamentales para transmitir la identidad gallega

El conselleiro puso también en valor la contribución de la emigración al desarrollo de Galicia y los lazos que las comunidades gallegas del exterior mantienen con su tierra de origen.

González recordó que quienes emigraron en busca de un proyecto de vida llevaron consigo la cultura, las tradiciones y la identidad gallegas a los países de acogida, donde contribuyeron a mantener viva la relación con su comunidad.

En este contexto, destacó especialmente el papel de las personas mayores como transmisoras de la idiosincrasia gallega a las generaciones nacidas en el exterior. Su memoria, sus vivencias y las tradiciones que han conservado durante décadas constituyen un vínculo entre los descendientes de la emigración y Galicia.