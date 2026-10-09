La Xunta presenta en Buenos Aires el Xacobeo 2027 e invita a la diáspora gallega a participar

La Xunta de Galicia presentó en Buenos Aires las líneas maestras del Xacobeo 2027 e invitó a la comunidad gallega residente en Argentina a sumarse a una celebración que aspira a proyectar Galicia internacionalmente a través de la cultura, el turismo y la participación social.

El acto tuvo lugar en el Club Español de Buenos Aires y contó con la participación del comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román; el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y el delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro.

Durante la presentación, Gómez Román explicó que el Gobierno gallego trabaja en una programación amplia y diversa que combine las dimensiones espiritual, cultural y turística del Año Santo e implique a las instituciones, las empresas y el conjunto de la sociedad. También hizo un llamamiento a los gallegos del exterior para que participen en las actividades previstas y vivan el Xacobeo como una oportunidad para reforzar los vínculos con su tierra de origen.

Una programación con alcance internacional

La planificación del próximo Año Santo contempla conciertos, festivales, espectáculos de teatro y danza, cine, literatura, actividades deportivas, congresos y propuestas vinculadas al Camino de Santiago. Una parte de esta oferta se integrará en la marca Concertos do Xacobeo, con la que la Xunta busca consolidar Galicia como destino de grandes eventos musicales y extender la programación por todo su territorio.

Como referencia, el comisario recordó que durante 2026 se celebraron 190 eventos dentro de esta iniciativa, distribuidos en 80 localidades gallegas y con más de un millón de asistentes. Según avanzó, la previsión es mantener una apuesta de dimensión similar en 2027.

La colaboración empresarial también tendrá un papel destacado. A través del Plan Director de Patrocinios del Xacobeo 2027, la Xunta busca coordinar la participación público-privada y ampliar los recursos destinados a la programación. Para los años 2026, 2027 y 2028 se presentaron 700 proyectos, de los que 128 ya habían sido aprobados para su ejecución en 2026.

Participación ciudadana y apoyo a proyectos

La estrategia incluye el programa Tu Xacobeo, dotado con tres millones de euros para respaldar iniciativas relacionadas con la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía. En la convocatoria de 2026 fueron seleccionados 56 proyectos, mientras que la nueva convocatoria para actividades que se desarrollen en 2027 está prevista para este mes de octubre.

La Xunta cuenta, además, con un programa de beneficios fiscales destinado a facilitar la implicación de empresas, entidades y particulares mediante patrocinios y donaciones.

El objetivo, según expuso Gómez Román, es combinar la proyección internacional del Año Santo con una programación descentralizada, la colaboración del tejido empresarial y la participación de la ciudadanía.

Argentina, un país vinculado al Camino

La presentación en Buenos Aires puso también de relieve la relación de Argentina con el Camino de Santiago. En lo que va de 2026, casi 6.000 peregrinos argentinos recibieron la compostela tras completar la ruta, y la mayoría eligió el Camino Francés.

El comisario animó a los gallegos residentes en Argentina a aprovechar el próximo Año Santo para acercarse a Galicia y participar en sus actividades. La campaña institucional de promoción del Xacobeo 2027 buscará trasladar esa invitación a lo largo de todo el año.

Con esta presentación, la Xunta amplía a la diáspora la difusión de una celebración que aspira a trascender el ámbito religioso y convertirse en un punto de encuentro internacional en torno a Galicia, su patrimonio y su cultura.