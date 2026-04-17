La Xunta sitúa a la colectividad de Puerto Madryn como referente de la identidad gallega en el exterior

El secretario xeral da Emigración durante un encuentro con la directiva de la Casa de Galicia “Voces da Nosa Terra” de Puerto Madryn

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha mantenido un encuentro con la directiva de la Casa de Galicia “Voces da Nosa Terra” de Puerto Madryn, entidad presidida por Adelaida Rodríguez Watson, para abordar la situación actual de la colectividad gallega en la zona y sus principales retos de futuro.

Durante la reunión, ambas partes han intercambiado impresiones sobre las necesidades de la comunidad gallega en el exterior y han analizado posibles vías de colaboración para seguir reforzando su actividad social y cultural.

Miranda ha destacado el papel de estas entidades como espacios de referencia para la colectividad gallega en el exterior y ha reafirmado el compromiso de la Xunta de Galicia de seguir apoyando iniciativas que contribuyan a fortalecer los vínculos con la tierra de origen.

En este sentido, ha puesto en valor la importancia de mantener una diáspora activa y conectada, subrayando que el trabajo conjunto entre la administración autonómica y los centros gallegos resulta clave para impulsar la presencia y la proyección de Galicia en el mundo.

Asimismo, el secretario xeral ha resaltado especialmente el papel de la comunidad gallega en Puerto Madryn, a la que ha definido como un ejemplo del compromiso de la diáspora por mantener viva la identidad gallega en el exterior.