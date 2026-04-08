La Xunta entrega los diplomas a la nueva promoción de las Becas Excelencia Juventud Exterior
ENTREGA DE DISTINCIONES
El Museo Gaiás acoge el acto de reconocimiento a los jóvenes de la Galicia exterior que han completado su formación en la edición 2025/2026 del programa BEME.
La Xunta de Galicia celebrará este 9 de abril la entrega de diplomas de las Becas Excelencia Juventud Exterior (BEME), correspondientes a la promoción 2025/2026, en un acto que tendrá lugar a las 11:30 horas en el Museo Gaiás, en la Cidade da Cultura de Galicia.
El evento servirá para reconocer a los jóvenes gallegos residentes en el exterior que han participado en este programa, una iniciativa que facilita el retorno temporal a Galicia para cursar estudios superiores y reforzar su vinculación con la comunidad. Cada año, cientos de jóvenes de la diáspora optan por regresar a la comunidad autónoma gracias a estas becas, que combinan formación académica con una experiencia de reencuentro con sus raíces.
La promoción de 2026 culmina así un recorrido marcado por el aprendizaje y la integración en el sistema universitario gallego. El acto de entrega de diplomas pretende poner en valor tanto el esfuerzo de los participantes como el papel del programa en el fortalecimiento de los vínculos entre Galicia y su ciudadanía en el exterior.
La ceremonia podrá seguirse en directo a través de los perfiles oficiales de Galicia Aberta en redes sociales, lo que permitirá que familiares y comunidad en el exterior participen de este reconocimiento.
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