La Xunta lanza “Aventúrate con Galicia” un nuevo programa que acercará a 30 jóvenes del exterior a la tierra de sus raíces

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha el programa “Aventúrate con Galicia”, una nueva iniciativa destinada a que 30 jóvenes gallegos residentes en el exterior puedan conocer de primera mano la tierra de sus raíces durante este verano.

La convocatoria, publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia, está dirigida a chicos y chicas de entre 10 y 17 años descendientes de emigrantes gallegos, con el objetivo de reforzar su vínculo con Galicia a través de la convivencia, la cultura y el ocio.

Impulsado por la Secretaría Xeral da Emigración en colaboración con la Dirección Xeral de Xuventude, el programa permitirá a los participantes integrarse en campamentos de verano organizados en diferentes puntos de la comunidad. Entre las localizaciones previstas figuran enclaves como Gandarío, Boiro o Ribadeo, donde se desarrollarán actividades de multiaventura, propuestas náuticas, talleres creativos y experiencias en contacto con la naturaleza.

La iniciativa busca favorecer no solo el conocimiento del territorio, sino también el intercambio cultural con jóvenes residentes en Galicia, promoviendo valores como la integración y el sentimiento de pertenencia. Además, el programa incluye alojamiento, manutención y asistencia durante toda la estancia, garantizando una experiencia completa para los participantes.

“Aventúrate con Galicia” se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico para mantener viva la identidad gallega entre las nuevas generaciones de la diáspora, facilitando al mismo tiempo el reencuentro con familiares en la comunidad.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el próximo 4 de mayo y permanecerá activo durante un mes. Las inscripciones podrán formalizarse preferentemente por vía electrónica a través de la sede de la Xunta, aunque también se permitirá su tramitación mediante consulados y entidades colaboradoras en el exterior.

La adjudicación de las plazas se realizará por orden de entrada hasta completar la oferta disponible.