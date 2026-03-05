La Xunta sitúa al Lar Gallego de Sevilla como referente de la identidad gallega en el sur de España

El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, puso en valor el papel del Lar Gallego de Sevilla como referente de la galleguidad en el sur de España durante la visita institucional que realizó a la entidad.

Miranda mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente del centro, José Antonio Otero, con el objetivo de conocer de primera mano la actividad que desarrolla la entidad y analizar nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo la presencia gallega en Andalucía.

Durante la reunión se abordaron distintos proyectos orientados a la dinamización cultural, la participación activa de la colectividad y el impulso de actividades intergeneracionales que permitan acercar las tradiciones gallegas a las nuevas generaciones. Asimismo, se trató la coordinación con la Federación de Centros Gallegos de Andalucía, Ceuta y Extremadura, con el fin de reforzar la colaboración entre las distintas entidades del sur peninsular.

El secretario xeral destacó la labor constante del Lar Gallego como punto de encuentro y espacio de referencia para los gallegos residentes en el sur de España, subrayando que estos centros funcionan como auténticos hogares lejos de Galicia, donde se preservan la lengua, la cultura y las tradiciones gracias al compromiso de sus juntas directivas y de sus socios.

Miranda reiteró el apoyo de la Xunta a las comunidades gallegas del exterior y señaló la importancia de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan el vínculo con Galicia, fomenten la participación cultural y consoliden la identidad gallega allí donde exista una colectividad activa y comprometida.