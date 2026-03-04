La Xunta apuesta en Sevilla por “una coordinación estable entre administraciones” en materia de emigración y retorno

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo en Sevilla un encuentro de trabajo con el director general de Andalucía Global, Jorge Vázquez Calderón, con el objetivo de reforzar la cooperación institucional entre Galicia y Andalucía en el ámbito de la emigración y las políticas de retorno.

Durante la reunión, ambos responsables analizaron los desafíos compartidos por dos comunidades con una profunda tradición migratoria y estudiaron posibles vías de colaboración para mejorar la atención a sus respectivas colectividades en el exterior. Entre los asuntos abordados figuraron el intercambio de información, la coordinación de programas y el acompañamiento a las personas retornadas.

Miranda subrayó la conveniencia de compartir experiencias y buenas prácticas, así como de avanzar hacia “una coordinación estable entre administraciones” que permita ofrecer servicios más eficaces y adaptados a las nuevas realidades migratorias. En este sentido, reiteró la voluntad de la Xunta de Galicia de seguir fortaleciendo la relación institucional con Andalucía en beneficio de la ciudadanía gallega en el exterior y de quienes deciden regresar.