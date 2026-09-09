La Xunta trabaja para reforzar los vínculos entre Galicia y México

El secretario xeral de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, con el cónsul honorario de México en Galicia, Alfonso Pereira

El secretario xeral de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, ha mantenido un encuentro con el cónsul honorario de México en Galicia, Alfonso Pereira, en el que pusieron en valor los lazos que unen los dos territorios.

Durante la reunión, Miranda destacó la labor del consulado a la hora de dinamizar las relaciones sociales, económicas y culturales entre Galicia y México, y la importancia de atender a las comunidades de personas emigrantes en cada territorio.

Y es que la comunidad mexicana en Galicia representa más de un 3% de la que vive en toda España, mientras que la comunidad gallega en México supone cerca de un 8% del total de la ciudadanía española en el país azteca.

Se trata del segundo encuentro que mantienen ambos dignatarios en este verano, toda vez que en julio ya abordaron conjuntamente la búsqueda de posibles sinergias en lo relativo a la creación de empleo y del impulso al emprendimiento, así como de la atención a la diáspora y del refuerzo del retorno a la tierra de origen.

El consulado honorario de México en Galicia, con sede en Ourense, se inauguró el pasado mes de junio con el objetivo de reforzar las relaciones económicas, culturales y de arraigo entre Galicia y México.