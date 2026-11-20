La ciudad de Zürich acogió hace unos días el "Encuentro Progresista: Unir voces, construir futuro," una iniciativa organizada por la agrupación local del PSOE en Zürich con carácter abierto e informativo, dirigida a toda la colectividad española residente en Suiza.

El encuentro, celebrado en la Sala Rosa Luxemburgo del Café Boy, nació con la voluntad de ofrecer un espacio de participación, escucha y diálogo en el que la ciudadanía española pudiera compartir propuestas, trasladar sus inquietudes y reflexionar conjuntamente sobre los retos que afronta España y el papel que desempeña la emigración en la sociedad actual.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue, precisamente, la diversidad de las personas asistentes. El encuentro contó con la participación de perfiles muy diferentes, tanto desde el punto de vista generacional como ideológico. Veteranos de la emigración española y personas muy jóvenes compartieron espacio, experiencias y opiniones, demostrando que el interés por participar en los asuntos colectivos no entiende de edades ni de trayectorias personales.

Esta pluralidad enriqueció notablemente el debate, en el que tuvieron cabida distintos puntos de vista, preocupaciones y reflexiones. Las intervenciones permitieron poner sobre la mesa cuestiones que afectan tanto a quienes llevan décadas viviendo fuera de España como a las nuevas generaciones que han iniciado su proyecto de vida en Suiza.

Durante la jornada, los representantes de la agrupación recogieron las diferentes aportaciones e inquietudes expresadas por los participantes, en un ejercicio de escucha y acercamiento a la realidad de una ciudadanía española diversa, cuyas experiencias y circunstancias son también parte de la realidad social de nuestro país.

Algunos de los participantes en el encuentro | Alejandra Plaza

La importancia de la movilización y la participación ciudadana fue otro de los ejes centrales del encuentro. Se puso de manifiesto la necesidad de mantenerse informados, desarrollar una mirada crítica ante la actualidad y comprender que la participación democrática no debe limitarse exclusivamente a los periodos electorales. Estar presentes, expresar opiniones, compartir propuestas y formar parte de los espacios de debate son también maneras de contribuir a la construcción de una sociedad más participativa.

Asimismo, se abordó el valor que representa la emigración para España, no solamente por los vínculos sociales, culturales y económicos que mantiene con el país de origen, sino también por todo lo que puede aportar cuando retorna. Las experiencias profesionales, los conocimientos adquiridos, las distintas formas de entender la sociedad y las vivencias acumuladas durante los años en el exterior constituyen un patrimonio que puede contribuir al desarrollo y enriquecimiento de España.

El encuentro contó con la presencia de los principales representantes de la agrupación local del PSOE en Zürich, como su presidente, Baldomero García Mañueco, presidente; Antonio Foncubierta Rodríguez, secretario de Organización; Santiago Vallejo Braun, vicesecretario general, y Fátima Del Olmo Rodríguez, secretaria general.

Los representantes tuvieron la oportunidad de escuchar directamente a los asistentes, conocer sus preocupaciones y recoger sus propuestas, en una jornada marcada por el intercambio de ideas y la convivencia entre distintas generaciones de españoles residentes en Suiza.

Más allá de su dimensión electoral, la iniciativa quiso poner el acento en la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación con la ciudadanía española en el exterior. Una colectividad que, pese a la distancia geográfica, conserva vínculos con España y tiene mucho que decir sobre su presente y su futuro.

Unir voces para construir futuro significa también reconocer que cada experiencia cuenta, que cada generación tiene algo que aportar y que el diálogo entre personas con diferentes perspectivas es una herramienta necesaria para comprender mejor la sociedad en la que vivimos.

El Encuentro Progresista de Zúrich deja así una idea central: la ciudadanía española en Suiza no es una realidad ajena a España, sino una parte activa de ella, con experiencias, inquietudes y aportaciones que merecen ser escuchadas y tenidas en cuenta.