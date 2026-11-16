Un pedazo de Asturias sigue latiendo en Suiza

La directora general de Emigración y Políticas de Retorno del Principado de Asturias, Olaya Romano, participó ayer en un encuentro con la comunidad asturiana residente en Suiza, organizado por el Centro Asturiano de Lausana y alrededores.

La jornada permitió compartir experiencias con la colectividad , además de reconocer la labor que desarrollan los centros asturianos fuera de España para preservar y transmitir la cultura, las tradiciones y el sentimiento de pertenencia al Principado.

El encuentro puso de relieve el compromiso de los asturianos que, generación tras generación, mantienen viva la asturianía más allá de las fronteras y contribuyen a transmitir su legado cultural a las nuevas generaciones.

Romano estuvo acompañada por el alcalde de Renens, Jean-François Clément; el cónsul general de España en Ginebra, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño; la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, y el presidente del Centro Asturiano de Lausana y alrededores, Emilio Álvarez Sánchez.

El Centro Asturiano de Lausana, cuatro décadas de asturianía en Suiza

El Centro Asturiano de Lausana, fundado en 1985, reúne a unos 350 socios en la Suiza francófona y trabaja desde su sede en Crissier para mantener las tradiciones del Principado. La entidad cuenta con el grupo folclórico El Escarpín y una banda de gaitas, dos formaciones que contribuyen a transmitir la música y los bailes asturianos entre las nuevas generaciones.

A lo largo del año organiza tres citas gastronómicas que acercan la cultura asturiana tanto a la colectividad emigrante como a la población local: el Festival de la Sardina, el Festival del Pulpo y el Amagüestu. Con cuatro décadas de trayectoria, el centro es un claro ejemplo de la importancia que sigue teniendo la emigración asturiana en el país helvético, además de ser un referente en la conservación de la identidad cultural asturiana.