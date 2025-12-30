Emiratos anuncia la retirada de sus tropas de Yemen para apoyar "la estabilidad en la región"

En las últimas horas, un bombardeo por parte de la coalición que encabeza Arabia Saudí —favorable a la autoridad oficial de Yemen— contra dos buques procedentes de Emiratos Árabes Unidos y supuestamente cargados de armas para los separatistas yemeníes iba camino de reproducir una nueva crisis en el Índico. Sin embargo, la decisión del gobierno emiratí de retirar todos sus efectivos, que actualmente ya solo trabajan en riesgos antiterroristas tras su salida del país en 2019, parece haber apaciguado los ánimos.

Ha sido el ministerio de Defensa emiratí el que ha comunicado la decisión a través de las redes sociales, apenas unas horas después de que la cartera de Exteriores se desvinculase de los buques interceptados y negase estar ejerciendo un papel activo en favor de los separatistas del sur de Yemen, que aspiran a formar un nuevo estado. De hecho, rechazó "categóricamente" esos intentos de implicar a los emiratos en las tensiones internas de otro país de la región.

Así pues, ha atendido la reclamación de Riad de retirar las fuerzas militares de Yemen, que ha venido acompañada de la petición de que Abu Dabi detenga "cualquier apoyo militar o financiero a cualquiera de las partes" en el país del mar Rojo. Esta medida, como han argumentado desde el Golfo Pérsico, "se alinea con los compromisos de EAU y su papel a la hora de apoyar la seguridad y la estabilidad en la región".