Un banco de Abu Dhabi lanza un anillo que permite realizar pagos y medir actividad física

La entidad First Abu Dhabi Bank (FAB) ha anunciado el lanzamiento de un nuevo producto para sus clientes que consiste en un anillo que permite realizar pagos y hacer un seguimiento de la actividad física de cada cliente, vinculado a la tarjeta de crédito Activa FAB Rewards.

Esta nueva herramienta tecnológica permite a los clientes obtener recompensas por sus pasos diarios y realizar pagos sin contacto con un solo toque, además de tener una conexión permanente con la app del banco.

Según informa el banco, el anillo de actividad física es el primer dispositivo portátil que combina pagos seguros sin contacto y seguimiento de actividad física en un solo dispositivo. Basado en la tokenización avanzada de tarjetas, el anillo se conecta directamente a la app FAB Mobile para realizar pagos sin esfuerzo y sin necesidad de usar el teléfono, y obtener ganancias por pasos. Por cada 1000 pasos, los titulares de la tarjeta reciben 25 Recompensas FAB (hasta 10.000 pasos diarios) con hasta 250 recompensas diarias, que pueden canjearse por ahorros en productos de estilo de vida y bienestar.

Además de las recompensas diarias por pasos, los titulares de la tarjeta disfrutan de otras ventajas como el acceso gratuito a gimnasios situados en Emiratos Árabes Unidos y los ahorros exclusivos de hasta el 30% en las principales marcas de deporte y bienestar.

Messi, imagen de la campaña

El embajador de Mastercard, Lionel Messi, ocupa un lugar destacado en la campaña como la imagen de la inspiración activa, destacando la dedicación de Mastercard y FAB a ofrecer experiencias atractivas y digitales. La exclusiva tarjeta animada muestra la imagen de Messi, ofreciendo una conexión única y motivadora para los usuarios.

La experiencia de recompensas de bienestar de FAB se basa en alianzas con Steppi, la plataforma líder en salud y bienestar de la región, y Tappy Technologies, una empresa global innovadora en soluciones de pago portátiles. Steppi permite el seguimiento de pasos y la conversión de recompensas a través de la aplicación móvil de FAB, mientras que la tecnología de tokenización integrada de Tappy garantiza pagos seguros en cualquier lugar.