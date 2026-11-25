China ha lanzado un nuevo cohete con destino a Tiangong, su estación espacial, en el que es ya el primer viaje conjunto entre astronautas chinos y extranjeros en la historia del programa espacial del gigante asiático.

La nave Shenzhou-24, despegó a las 08:18, hora de Beijing, desde el centro de lanzamiento de Jiuquan, en el noroeste del país, según la Agencia de vuelos espaciales tripulados de China. Apenas diez minutos después, entraba en su órbita designada, según la agencia oficial.

La tripulación está liderada por el comandante Tang Hongbo, a quien acompañan el ingeniero de vuelo Wu Yi y el especialista de carga pakistaní Muhammad Zeeshan Ali. Precisamente este último astronauta se convertirá en el primer extranjero en visitar la estación espacial china.

Esta misión prevé desarrollar más de 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas, en ámbitos como las ciencias de la vida espacial, ciencia de los materiales espaciales, física de fluidos en microgravedad y ciencia de la combustión, física fundamental, medicina espacial y nuevas tecnologías espaciales. Además, dentro del proyecto de cooperación China-Pakistán en biotecnología y materiales, el astronauta Ali llevará a cabo un experimento de cianobacterias fotosintéticas.

Será, además, el primero de su tripulación en regresar a la Tierra. Lo hará a bordo de la nave Shenzhou-23 junto con dos de sus integrantes, que ya llevan seis meses en órbita. Es el mismo plazo que cumplirán los otros dos astronautas de la misión 24, mientras el tercer ocupante de la número 23 completará un año en la estación espacial.

Hasta ahora, China ha enviado al espacio a 31 astronautas chinos y un único astronauta extranjero.